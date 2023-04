Xior Student Housing : Communiqué de presse publication du Rapport Financier Annuel 2022 (inclusif le Rapport de durabilité)

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anvers, Belgique | 19 avril 2023 | 7h00 HEC

EUR. Le nombre exact de nouvelles actions qui seront émises (y compris le nouveau dénominateur) sera publié le 25 avril 2023.

Coupon ex-date n° 22 & 23

Dans le cadre de cette émission, Xior a demandé le détachement des coupons n° 22 et n° 23, avec effet au 21 avril 2023 (ex-date).

Le coupon n° 22 concerne le prorata du droit au dividende brut pour l'exercice 2022 précédent du 15 septembre 2022 (inclus) au 31 décembre 2022 (avec une valeur de 0,4900 EUR)1 ;

Le coupon n° 23 concerne le prorata du droit au dividende brut pour l'exercice 2023 en cours de son début (1er janvier 2023) au 24 avril 2023 (inclus) (avec une valeur de 0,5497 EUR en tenant compte du dividende attendu de 1,7600 EUR pour l'exercice 2023 en cours).

Les nouvelles actions seront émises avec les coupons n° 24 et suivants attachés et donneront ainsi droit aux bénéfices à partir du 25 avril 2023 (inclus). La grande majorité de ces actions est également soumise à un lockup de 6 mois, tel que décrit dans la note de transaction du 13 septembre 2022. Les actions existantes continueront à être négociées avec les coupons n° 22 et n° 23 attachés jusqu'au 20 avril 2023.

Earn-out Basecamp

Le prix total de l'acquisition des activités de gestion et de développement de Basecamp était composé du prix initial (mentionné ci-dessus) de 36 MEUR et d'un earn-out de 34 MEUR si les conditions d'earn-out étaient remplies (tel qu'il peut être ajusté conformément aux calculs des comptes de clôture pour les différences entre les montants estimés et les montants définitifs de la trésorerie, de la dette et du fonds de roulement net, entre autres). Entre-temps, 7 nouveaux dossiers d'investissement potentiels remplissant ces conditions d'earn-out ont été proposés par les équipes de Basecamp entraînant l'activation complète de l'earn-out. Le paiement effectif de ce earn-out se fera en plusieurs phases : 50 % le 31 mars 2024 et 50 % le 31 mars 2025 par le biais d'une émission d'actions nouvelles à un prix par action égal au VWAP de 30 jours par action sur Euronext Brussels immédiatement avant la date de paiement de la partie concernée de l'earn-out2 . Toutes ces actions seront soumises à une période de blocage de six mois.

Optimisation de la structure de gestion

En réponse à l'évolution des conditions du marché, Xior a déplacé son attention de la croissance externe vers la croissance interne, en mettant davantage l'accent sur l'endettement et le contrôle des coûts. La structure de gestion a été analysée en profondeur et rationalisée. En raison du nombre réduit d'investissements et de développements dans les mois à venir, le rôle de M. Armon Bar-Tur en tant que CGO (Chief Growth Officer) ne commencera pas. Ces responsabilités seront assumées par le CEO.