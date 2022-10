Xior Student Housing : Placement réussi de 2 096 220 actions Xior

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anvers, Belgique - 5 octobre 2022 - Embargo jusqu'à 8h05 (HEC)

Informations réglementées

Informations privilégiées

À propos de Xior Student Housing

Xior Student Housing SA est la première SIR publique de droit belge, spécialisée dans le segment du logement étudiant en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne, au Portugal, en Allemagne, au Pologne, au Danemark et au Suède. Dans ce segment immobilier, Xior Student Housing offre une variété d'immeubles, allant de chambres avec installations communes, chambres avec sanitaires privés,

des studios entièrement équipés. Xior Student Housing construit depuis 2007, en tant que propriétaire et exploitante, des logements de qualité et fiables pour des étudiants à la recherche d'un endroit où ils peuvent étudier et vivre dans des conditions idéales. Une chambre d'étudiant offrant ce petit plus qui permettra à chaque étudiant de se sentir immédiatement chez lui.

Xior Student Housing est agréée en tant que SIR publique de droit belge depuis le 24 novembre 2015. Les actions de Xior Student Housing sont cotées sur Euronext Bruxelles (XIOR) depuis le 11 décembre 2015. Le 30 juin 2022, Xior Student Housing présente un portefeuille immobilier d'une valeur approximative de 2,2 milliards EUR. Avec l'acquisition du portefeuille Basecamp au 15 septembre, la valeur totale augmente encore d'environ 900 MEUR. Vous trouverez plus d'informations sur www.xior.be.

Xior Student Housing SA, SIR publique de droit belge (BE-REIT)

Frankrijklei 64-68, 2000 Anvers, Belgique

BE 0547.972.794 (RPM Anvers, section Anvers)

