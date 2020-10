Xior Student Housing : Placement réussi de 332.701 actions Xior

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7 Octobre 2020 - Embargo jusqu'à 14h45 (CET)

Informations réglementées

Placement réussi de 332.701 actions Xior

Anvers, Belgique - 7 Octobre 2020 - Xior Student Housing a été informée du fait que le placement privé de 332.701 actions Xior émises plus tôt ce matin dans le cadre de l'acquisition indirecte de la résidence étudiante « 365 Rooms » à Bruxelles1, a réussi.

Les 332.701 actions sont placées par l'intermédiaire BNP Paribas Fortis par le biais d'un bookbuilding auprès d'investisseurs institutionnels après une consultation approfondie du marché au prix de EUR 52,75 par action, ce qui représente une réduction de 2,95 % par rapport au cours de clôture d'hier 6 octobre 2020 moins la part pro rata temporis du dividende brut pour l'année financière 2020.

La négociation de l'action Xior sur Euronext Brussels a été suspendue depuis ce matin suite à ce placement privé et reprendra le plus rapidement possible après la publication du présent communiqué de presse.

Xior Student Housing NV
Mechelsesteenweg 34, boîte 108
2018 Anvers
www.xior.be

1 Voir le communiqué de presse de 7 octobre 2020.