Xior Student Housing : annonce l'acquisition du site étudiant « 365 Rooms » à Bruxelles par apport en nature | Valeur d'investissement totale d'environ EUR 34 millions pour 323 unités | Publication du nouveau dénominateur – nombre d'actions

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

7 octobre 2020 Embargo jusqu'à 8h00 (CET)

Informations réglementées

Informations privilégiées

Acquisition de la résidence d'étudiants « 365 Rooms » à Bruxelles

Xior Student Housing est fière de pouvoir annoncer qu'elle a conclu un accord pour l'acquisition de la résidence étudiante « 365 Rooms », située à Ixelles (Bruxelles), comprenant 323 chambres d'étudiants, 5 studios, 9 appartements et 1.000 m² d'espaces polyvalents qui servent actuellement de bureaux, de snack-bar et de crèche suffisamment séparée de l'espace étudiant. La valeur d'investissement totale de cette acquisition s'élève à environ EUR 34 millions, avec un rendement initial attendu de 5,5 %. Le contributeur offre une garantie locative pour une période de 3 ans sur la base d'un taux d'occupation complète. Cette résidence a été développée en collaboration avec la VUB/ULB dans un optique de durabilité et de sécurité pour les étudiants, ce qui a permis d'obtenir un bâtiment économe en énergie équipé de panneaux solaires, d'une isolation supplémentaire, d'un toit vert et de fenêtres avec du verre à haute efficacité.

Ce complexe étudiant moderne et pleinement opérationnel, réalisé en 2014, est idéalement situé à proximité des universités VUB et ULB et de l'hôpital Chirec récemment construit. En outre le complex est situé en plein cœur du quartier

étudiant animé de Bruxelles, où Xior est déjà présente avec sa résidence dans l'avenue d'Auderghem, qui a été entièrement louée chaque année académique depuis son achèvement en 2018.

La résidence est facilement accessible par les transports publiques et se trouve à seulement 5 minutes à pied de la gare d'Etterbeek. Il y a également un arrêt de bus juste devant le bâtiment qui permet aux étudiants de se rendre facilement dans le centre de Bruxelles et d'en revenir. La résidence

se compose d'un mélange de chambres indépendantes et non indépendantes et offre divers espaces et équipements communs :

Espace d'étude motivant de 300m².

Cuisines collectives

Terrasse verte intérieure

Wifi dans la chambre

Buanderie commune

Nettoyage hebdomadaire

Parking à vélos couvert

52 places de parking

Avec cette acquisition, Xior ajoute un huitième site à son portefeuille à Bruxelles et renforce ainsi sa position dans la plus grande ville étudiante de Belgique caractérisée par une pénurie de chambres d'étudiants de qualité. Grâce à ces acquisitions, le nombre total de chambres d'étudiants exploitées sous la bannière de Xior à Bruxelles s'élève à un peu moins de 1 000 unités, créant ainsi des économies d'échelle supplémentaires.

Cet investissement a été réalisé ce matin par l'acquisition de 100% des actions de la société immobilière concernée par un apport en nature.