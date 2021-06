Xior Student Housing : accueille Marieke Bax comme nouvelle administratrice

Anvers, Belgique - 3 Juin 2021 - Embargo jusqu'a 7h30 (CET)

Xior accueille Marieke Bax comme nouvelle administratrice

Marieke Bax renforce le Conseil d'Administration de Xior

La nomination de Marieke Bax a été approuvée lors de l'Assemblée Générale du 20 mai 2021 et a maintenant également été approuvée par la FSMA.

Afin de renforcer la connexion avec le marché néerlandais, qui représente actuellement plus de 50% du portefeuille, un administrateur néerlandais a été attiré.

Xior est convaincu que les connaissances et l'expérience de Marieke Bax constituent un complément parfait à l'équipe actuelle et permettront de soutenir encore mieux la croissance aux Pays-Bas.

Carrière

Marieke Bax est de nationalité néerlandaise et possède une expérience approfondie dans les domaines financier, juridique, stratégique et numérique. Elle parle couramment cinq langues.

Elle est titulaire d'un MA LAW de l'université d'Amsterdam, d'un LLM de l'université de Cambridge et d'un MBA de l'INSEAD. Madame Bax a occupé des postes de direction dans des entreprises telles que Sara Lee, Hot-Orange et Gooseberry et a été consultante chez KPMG et Deloitte. Elle a acquis de l'expérience en tant qu'administratrice dans divers secteurs et a été membre du conseil de surveillance de VastNed Retail pendant 8 ans, une société immobilière européenne cotée en bourse, spécialisée dans l'immobilier commercial et possédant des actifs aux Pays-Bas, en France, en Belgique et en Espagne. Aujourd'hui, elle siège aux conseils d'administration de InPost

(directrice et présidente du comité d'audit), Vion Food (membre du conseil de surveillance et présidente du comité d'audit) et Frontier Economics (directrice et présidente du comité de nomination).

Marieke Bax est membre du Conseil d'Administration pour une période de 4 ans et deviendra également membre du Comité d'Audit et du Comité de Rémunération et de Nomination de Xior.

Nouvelle composition du Conseil d'Administration