Xior Student Housing : poursuit son expansion dans le point des trois frontières Vaals

chambres d'étudiants, il contiendra également divers espaces communs, des bureaux et une zone commerciale. En optant pour un mix d'étudiants et de jeunes professionnels, Xior élargit son offre et répond également à la demande des jeunes diplômés et du personnel de l'hôpital universitaire d'Aix-la- Chapelle qui recherchent également un logement abordable. La valeur totale de l'investissement est d'environ 35 MEUR, et comme il s'agit d'un développement interne, il sera possible d'obtenir un rendement initial brut attendu d'environ 7 %.

L'achat du terrain se fait sous la condition suspensive de l'obtention d'un changement d'usage définitif et irrévocable et d'un permis d'environnement (tous deux soutenus par la municipalité de Vaals) qui sont tous deux attendus pour le quatrième trimestre 2022, après quoi le développement pourra commencer et le projet pourra être livré pour le troisième trimestre 2024, à temps pour l'année académique 2024 - 2025.

Christian Teunissen, CEO Xior : « Nous sommes fiers de prendre en main le développement entier d'un nouveau projet ce qui nous permet de conserver la marge de développement et d'investir à un rendement plus élevé et plus attractif. L'expertise de notre équipe interne de développement garantira que cette résidence sera un succès. En outre, nous sommes heureux de renforcer encore notre présence à Vaals, une ville avec un potentiel exceptionnel auquel Xior croit fermement. Non seulement la pénurie actuelle de logements de qualité, mais aussi l'augmentation de la population étudiante continueront à soutenir notre croissance. »

