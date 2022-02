Xior Student Housing : poursuit son expansion internationale avec l'entrée dans un cinquième pays, la Pologne, et une nouvelle acquisition à Grenade

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anvers, Belgique - 21 février 2022 - Embargo jusqu'à 7h30 (CET)

Informations réglementées

Informations privilégiées

1. Xior annonce son entrée en Pologne et entre 5ième pays

Xior, acteur immobilier continental spécialisé dans le segment du logement étudiant, poursuit sa stratégie d'expansion internationale en ajoutant un 5ième pays a son portefeuille. Après Belgique, les Pays-Bas, l'Espagne et le Portugal, la Pologne sera un moteur supplémentaire pour la réalisation des plans de croissance internationale de Xior. Avec un premier projet d'investissement totalisant plus de 500 chambres, Xior fait immédiatement un premier pas important sur ce nouveau marché. La valeur totale de l'investissements s'élève à environ 32 MEUR, avec un rendement brut d'investissement d'environ 9 %. La totalité de l'investissement se fera en EUR, afin d'éviter le risque de change.

Le marché polonais du logement étudiant

Le marché polonais est un marché étudiant attractif qui est encore en plein développement et qui peut être comparé au marché du logement étudiant en Europe occidentale en 2013-2014. La Pologne est caractérisé par une pénurie structurelle avec un fort potentiel de croissance et avec logement disponible pour seulement 1 étudiant sur 10. L'offre actuelle ne permet de loger qu'environ 84 000 étudiants. La plupart de ces logements (90 %) sont de propriété publique, sont obsolètes et ne répondent plus aux exigences de l'étudiant moderne. Il existe donc un besoin évident et non satisfait de logements étudiants de qualité. Xior voit donc un énorme potentiel dans ce marché et a l'ambition, en tant que propriétaire et opérateur, d'offrir une réponse à cette pénurie structurelle.

Les plus grandes villes étudiantes polonaises sont, par ordre de taille : Varsovie, Cracovie, Wroclaw, Poznan et Gdansk. Toutes sont des villes qui ont une importante population étudiante (internationale) grâce à la présence de plusieurs universités et écoles supérieures de qualité. La Pologne accueille 349 institutions éducatives avec une population étudiante totale de plus de 1,2 million pour l'année académique 2020-2021, dont environ 7 % d'étudiants internationaux. La proportion d'étudiants internationaux connaît des taux de croissance exponentiels, passant de 2 % à près de 7 % depuis 2012.

En partie sous l'impulse de l'Europe, la Pologne est devenue un marché d'investissement attrayant qui a déjà attiré de nombreux investisseurs internationaux issus de divers autres segments immobiliers. La excellente maîtrise de l'anglais en Pologne est également un avantage supplémentaire. Les bonnes infrastructures et les villes dynamiques constituent un attrait pour les étudiants, tant nationaux qu'internationaux.