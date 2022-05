Xior annonce une nouvelle étape majeure dans son expansion internationale : l'acquisition d'un portefeuille de 939 MEUR composé de 11 actifs PBSA de qualité comprenant 5 341 unités développées et exploitées par Basecamp

Xior Student Housing (« Xior ») fait un bond en avant dans son expansion internationale en signant un accord avec Basecamp Group (« Basecamp »), les fonds European Student Housing Fund I (« ESHF I ») et European Student Housing Fund II (« ESHF II ») pour acquérir un portefeuille attractif de 939 MEUR² d'actifs PBSA3 de qualité, exploités par Basecamp. Ce portefeuille unique se compose de 5 341 unités réparties sur 11 actifs ultra modernes (8 actifs opérationnels et 3 projets en cours de développement). Toutes les résidences sont situées dans des villes étudiantes majeures en Allemagne, en Pologne, au Danemark et en Suède. Basecamp est un développeur et opérateur spécialisé dans les logements pour étudiants dont l'objectif est de créer des espaces de vie agréables situés à proximité des universités.

Avec cette transaction historique, Xior fait son entrée en Allemagne, au Danemark et en Suède, accélère sa croissance en Pologne et consolide sa position de première plateforme de logements pour étudiants en Europe continentale

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Anvers, Belgique - 30 mai 2022 - Embargo jusqu'à 7h00 (CET)

Informations réglementées

Informations privilégiées

Christian Teunissen, CEO Xior : « Depuis les débuts de Xior en 2007, nous n'avons cessé de croître et de nous professionnaliser. La société a rapidement évolué d'une petite entreprise familiale à un véritable acteur professionnel du logement pour étudiants. Avec cette acquisition majeure de Basecamp, nous poursuivons notre croissance en ajoutant non seulement 3 nouveaux pays, mais aussi 11 actifs durables et ultra modernes qui correspondent parfaitement à notre portefeuille existant et à notre vision future, et qui renforceront notre position de leader du marché en Europe continentale. Je suis convaincu que l'expertise combinée de nos équipes contribuera à faire passer Xior à l'étape suivante de son évolution. »

Armon Bar-Tur, Président exécutif de Basecamp : « Depuis sa création, Basecamp a été un pionnier dans les régions où il opère, avec des logements pour étudiants de haute qualité et une expérience communautaire au cœur de ses activités. Nous dépassons nos concurrents grâce à notre compréhension approfondie de la génération Z que nous attirons. Xior et Basecamp vont révolutionner le marché des PBSA en réunissant nos portefeuilles composés de propriétés complémentaires. Nous offrirons aux étudiants de toute l'Europe la possibilité de vivre dans des chambres inspirantes et des espaces partagés enrichissants. Nos équipes sont ravies de se réunir et de poursuivre l'évolution passionnante de la PBSA. »

1. Principaux détails de cette transaction

Grâce à cette acquisition, deux leaders du marché européen unissent leurs forces, créant ainsi la plus grande plateforme de logements pour étudiants d'Europe continentale. Cette transaction consolide la position de Xior en tant que leader coté en bourse dans le domaine du logement pour étudiants en Europe continentale. En ajoutant 3 nouveaux pays à son portefeuille, Xior accélère son expansion internationale et fait son entrée dans certains des marchés de logement pour étudiants les plus riches et plus grands d'Europe, créant ainsi une plateforme unique en Europe continentale. La juste valeur du portefeuille de Xior augmentera de plus de 32% et le nombre d'unités locatives augmentera de pas moins de 25%, un situation gagnant-gagnant immédiat. D'un seul coup, le marché du logement pour étudiants ciblé par Xior passe de 4,5 millions à 8,5 millions d'étudiants, tous situés dans des pays et des villes où l'offre est largement insuffisante.

L'acquisition des 8 actifs opérationnels générera des revenus locatifs dès le premier jour et permettra de réaliser des économies d'échelle. En tant que telle, la transaction aura un impact positif immédiat sur les bénéfices de Xior. Le bénéfice EPRA par action attendu après l'acquisition devrait passer de 2,00 EUR/action à 2,07 EUR/action pour l'exercice 2022 et de 2,20 EUR/action à 2,38 EUR/action pour l'exercice 2023.

Le portefeuille de qualité de Basecamp est composé de 8 actifs opérationnels ultra modernes, totalisant 3 635 unités, situés dans des villes où la demande étudiante est extrêmement forte en Allemagne, au Danemark et en Pologne, et offrant une expérience unique de logement pour étudiants. En outre, l'acquisition comprend 3 projets en cours de développement totalisant 1 706 unités en Allemagne, au Danemark et en Suède. Les résidences sont des constructions récentes et sont conçues pour répondre aux normes ESG les plus élevées. La valeur d'investissement totale de ce portefeuille est de 939 MEUR² et comprend tous les actifs opérationnels, toutes les équipes opérationnelles ainsi que les projets en cours de développement, avec un rendement initial attendu de 5,21% et un taux d'occupation présumé de 97%.

L'acquisition sera financée par une combinaison d'environ 252 MEUR de capitaux propres par le biais d'un apport en nature, d'environ 85 MEUR de dette existante et d'environ 301 MEUR de nouveaux financements. Un placement privé entrepris par les fonds ESHF I et ESHF II aura lieu (car la plupart de leurs actionnaires n'ont pas le mandat de détenir une position cotée), sous réserve des conditions de

