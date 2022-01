Xlife Sciences confirme sa volonté d'être coté à la Bourse suisse

Zurich (awp) - La société de participation dans les sciences de la vie Xlife Sciences a confirmé lundi son intention d'être cotée à la Bourse suisse dans le courant du premier trimestre. La firme zurichoise veut être présente sur l'indice Sparks, le nouveau segment de SIX dédié aux jeunes pousses et aux PME.

Le financeur de recherche et développement, déjà coté à la Bourse de Munich, présentait fin 2021 une capitalisation boursière de 233 millions d'euros, selon un communiqué. La part du capital flottant est prévu à 44%, soit la même qu'actuellement. Une fois l'opération réalisée, la cotation munichoise sera abandonnée "pour des raisons réglementaires", explique l'entreprise.

Xlife Sciences, qui emploie 19 personnes, est spécialisée dans les technologies pour les sciences de la vie. En 2020, son bénéfice a augmenté à 21,2 millions de francs suisses, après 1,0 million en 2019, grâce à la valorisation des sociétés en portefeuille Velabs Therapeutics et Araxa Biosciences.

Le portefeuille de l'incubateur zurichois comprend 23 sociétés de projet, dont cinq basées en Suisse, alors que la plupart des autres ont leur siège en Allemagne. La direction cite comme "moteurs de croissance à court et moyen terme" les sociétés Veraxa Biotech, Laxxon Medical, Lysatpharma, Quadira Biosciences, Saniva, Vitruvia, Synimmune, Ix Therapeutics et Baliopharm.

Xlife Sciences collabore avec une quinzaine d'universités et instituts de recherche renommés des deux côtés du Rhin, et examine les notifications d'inventions et les idées de projet dans le cadre d'un processus d'audit "minutieux et structuré en trois étapes". Le cas échéant, une société de projet propre est créée, couplée à une phase de preuve de concept réussie de deux à trois ans.

"La Suisse dispose d'un secteur des sciences de la vie fort et dynamique, ainsi que d'investisseurs et d'analystes spécialisés en la matière", s'est réjoui le président du conseil d'administration Bernhard Scholz, cité dans le communiqué, soulignant l'attrait du nouveau segment de SIX en termes de visibilité et de transparence par rapport au marché.

Xlife Sciences avait fait part de son projet de transfert de la Bourse de Munich à celle de Zurich en novembre dernier.

