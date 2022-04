Xlife Sciences a fortement augmenté son bénéfice en 2021 30/04/2022 | 10:40 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Coté depuis peu à la Bourse suisse, Xlife Sciences a enregistré un chiffre d'affaires de 0,8 million de francs suisses en 2021, après 0,4% en 2020. La perte d'exploitation s'est inscrite à 5,2 (3,1) millions de francs suisses. Le bénéfice net a atteint 53,3 (21,1) millions de francs suisses, en raison d'effets comptables ("Bargain purchase", a indiqué l'entreprise samedi. Xlife se veut un incubateur et accélérateur pour des entreprises de sciences de la vie qui gravitent autour d'universités et centres de recherche. Elle les aide à commercialiser leurs inventions, notamment via des licences, des partenariats ou des entrées en Bourse. L'an dernier Xlife a notamment accompagné la mise en Bourse de Munich de la société de projets Vitruvia Medical. Actuellement, son portefeuille contient 23 projets de sociétés. L'entreprise veut poursuivre le développement de son portefeuille et intensifier les effets de synergies et les coopérations entre les différents projets. Elle veut aussi se focaliser sur des partenariats de projets. hr/pre/rp

Toute l'actualité sur XLIFE SCIENCES AG 29/03 Talenthouse est désormais coté à la Bourse suisse

