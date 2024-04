Xlife Sciences AG est une société de biotechnologie basée en Suisse. La société se concentre sur l'investissement dans les technologies de l'industrie des sciences de la vie. Elle aide les chercheurs et les entrepreneurs à positionner, structurer, développer et mettre en œuvre leurs concepts. La société offre à ses investisseurs un accès direct à la poursuite du développement des technologies à un stade très précoce. La société coopère avec des partenaires industriels et des universités.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale