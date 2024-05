Genève (awp) - La société de participation zurichoise Xlife Sciences annonce lundi la fusion de son entreprise en portefeuille Palleos Healthcare avec OCT Clinical.

Palleos Healthcare, un institut de recherche sous contrat (CRO) basé en Allemagne et spécialisée en oncologie, et OCT Clinical, un autre CRO, ont officiellement fusionné après la signature du contrat le 24 mai dernier, précise Xlife Sciences dans un communiqué. L'entreprise combinée se nomme désormais Palleos Healthcare.

Palleos Healthcare ayant ses activités principales en Europe occidentale et centrale (Allemagne, Autriche et Suisse), et OCT Clinical, en Europe de l'Est (Pologne, Hongrie, États baltes, Ukraine et Bulgarie), la société recrutera désormais des patients dans une région dont la population totale dépasse 300 millions de personnes, met en avant Xlife Sciences.

