XLMedia PLC est une entreprise mondiale de médias numériques basée à Jersey. L'entreprise crée du contenu pour des publics engagés et les met en relation avec des annonceurs pertinents. L'entreprise opère dans trois secteurs verticaux : Les médias sportifs, les paris sportifs et les jeux. Elle gère un portefeuille de marques en mettant l'accent sur les sports et les jeux sur les marchés réglementés. La composition du portefeuille de la société est un mélange équilibré de marques détenues et exploitées (O&O) et d'entreprises de partenariat média (MPB). Les marques O&O fournissent des informations, des points de vue et des divertissements provenant de sources expertes. Ses marques O&O comprennent Saturday Down South, Crossing Road, Saturday Tradition, Saturday Road, Saturday Out West, ESNY, SBD, Canadian Sports Betting, Freebets.Com, Ponturi Bune, 101 Great Goals, WhichBingo, Caziwoo, et Nettikasinot.com. Son MPB est un collectif de médias sportifs et d'éditeurs d'informations qui bénéficient de sa qualité de narration, de son expertise du secteur et de ses relations avec les opérateurs.

Secteur Internet