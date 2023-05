XLMedia signe un contrat de partage de revenus avec bet365

XLMedia PLC - éditeur numérique basé à Henley-on-Thames - signe un contrat de partage des revenus en Amérique du Nord avec bet365 Group Ltd, dans le cadre de sa stratégie de diversification des revenus. L'accord "combine l'acquisition de clients et la fidélisation à long terme" et constitue la base d'un partenariat pluriannuel entre les deux marques. Il "renforce l'engagement que XLMedia et bet365 ont pris en faveur de l'expansion en Amérique du Nord".

David King, directeur général de XLMedia, déclare : "Nous sommes heureux d'étendre notre relation globale avec bet365. Conformément à la stratégie déclarée, cet accord hybride est le début de la construction par XLMedia d'une nouvelle source de revenus durable en Amérique du Nord".

Cours actuel de l'action : 11,63 pence, en hausse de 1,2

Variation sur 12 mois : en baisse de 61

Par Greg Rosenvinge, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.