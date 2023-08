XOMA Corporation est un agrégateur de redevances biotechnologiques. L'activité d'agrégation de redevances sur les médicaments de la société se concentre sur les actifs cliniques en phase initiale ou intermédiaire, principalement en phase I et II. La société possède un portefeuille de droits économiques et de paiements de redevances associés à des candidats thérapeutiques pré-commerciaux en partenariat. Son portefeuille de redevances comprend AFM13, AFM24, AB002 (thrombine proCase/E-WE), AB023 (xisomab, 3G3), AB054, AZD2936, AV-299 (ficlatuzumab), BAY1213790 (osocimab), CMP-001 (vidutolimod), Enzymes des troubles du stockage lysosomal, COM902, DAY101 (tovorafenib), vosaroxine, INCAGN1876, INCAGN1949, INCAGN02390, INCAGN2385, JNJ-63723283 (cetrelimab), MK-4830, MT-0169, CFZ533 (iscalimab), VPM087 (gevokizumab), NIS793, NIR178, G03-52-01, ebopiprant, PBF-680, PBF-677, PBF-999, PBF-1129, PBF-1650, RZ358, RZ402, faricimab (faricimab-svoa), TAK-079 (mezagitamab), Aldoxorubicine et Arimoclomol. Les filiales de la société comprennent XOMA Technology Ltd, XOMA (US) LLC et XOMA UK Limited.

Secteur Recherche biotechnologique et médicale