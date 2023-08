Xometry, Inc. fournit une place de marché basée sur l'intelligence artificielle (IA) pour la fabrication à la demande et la transformation des industries. La société utilise la technologie pour créer une place de marché qui permet aux acheteurs de s'approvisionner en pièces et assemblages fabriqués à la demande et aux vendeurs de services de fabrication. La société propose une plateforme permettant à l'acheteur d'utiliser les services du vendeur, notamment les services financiers ou l'achat de fournitures. Les acheteurs, en tant que particuliers, passent une commande pour acheter des pièces ou des assemblages à la demande sur la plateforme. Grâce à sa plateforme, le vendeur propose un panorama diversifié de procédés de fabrication. Les processus de fabrication comprennent la fabrication par commande numérique informatisée (CNC), la fabrication de tôles, l'impression 3D, le moulage sous pression, le moulage par injection, le moulage en uréthane, ainsi que des services de finition, de prototypage et de production. La société propose des produits de services financiers, tels que Xometry Pay, un outil intégré de traitement des paiements pour les vendeurs, et la carte Xometry Advance.

Secteur Logiciels