Xometry, Inc. propose une place de marché alimentée par l'intelligence artificielle (IA), la plateforme d'approvisionnement industriel Thomasnet.com et une suite de services basés sur le cloud. La société fournit aux fabricants les ressources essentielles dont ils ont besoin pour développer leurs activités et permet aux acheteurs de créer facilement des chaînes d'approvisionnement résilientes au niveau local. Elle met en relation les acheteurs et les fournisseurs de services de fabrication. Le moteur de devis instantané de Xometry exploite des millions de données pour analyser des pièces complexes en temps réel, met en relation les acheteurs avec les bons fournisseurs à l'échelle mondiale et fournit des prix et des délais d'exécution. Sa plateforme technologique basée sur l'IA est alimentée par des algorithmes d'apprentissage automatique et des ensembles de données, ce qui permet de créer un marché bilatéral. Elle utilise la technologie pour permettre aux concepteurs de produits, aux ingénieurs, aux acheteurs et aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement d'accéder à la capacité d'un réseau mondial d'installations de fabrication. Les capacités de ses fournisseurs comprennent, entre autres, la fabrication à commande numérique par ordinateur, le formage de tôles et la découpe de tôles.

Secteur Services et conseils en informatique