Xometry, Inc. est une place de marché mondiale en ligne qui met en relation les acheteurs et les fournisseurs de services de fabrication. La plateforme technologique de la société, basée sur l'intelligence artificielle (IA), est alimentée par des algorithmes d'apprentissage automatique et un ensemble de données. La société opère à travers deux segments : les États-Unis et l'international. La société utilise la technologie pour permettre aux concepteurs de produits, aux ingénieurs, aux acheteurs et aux professionnels de la chaîne d'approvisionnement d'accéder à la capacité d'un réseau mondial d'installations de fabrication. Les capacités des fournisseurs de la société comprennent la fabrication par commande numérique, le formage et la découpe de tôles, l'impression tridimensionnelle (3D), le moulage sous pression, l'emboutissage, le moulage par injection, le moulage d'uréthane, la découpe et le cintrage de tubes, ainsi que des services de finition, de prototypage et de production. En outre, elle propose à ses fournisseurs des solutions de marketing numérique et de données, ainsi que des solutions basées sur des logiciels en tant que service (SaaS).

Secteur Services et conseils en informatique