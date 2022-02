Xometry présente un site européen amélioré, xometry.eu

De nouvelles fonctionnalités permettent aux acheteurs de comparer et de tarifer plus facilement les technologies, les matériaux et les finitions en temps réel

Site dynamique et réactif spécialement conçu pour les appareils mobiles Android et iOS

Bientôt disponible en espagnol et en polonais, reflétant l'expansion continue de Xometry dans la région



NEW YORK, 17 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, un marché numérique mondial pour la fabrication à la demande, a présenté aujourd'hui un site amélioré pour les clients européens, www.xometry.eu , qui permet aux acheteurs de comparer et de tarifer encore plus facilement les technologies, matériaux et finitions en temps réel. Le site dynamique et réactif permet également aux acheteurs de profiter de toutes les fonctionnalités de xometry.eu depuis leurs appareils Android ou iOS, offrant la même fluidité de chargement de fichiers et d'interactivité que les utilisateurs de bureau.

Xometry.eu, disponible en anglais, allemand, français et italien, sera également disponible en polonais et en espagnol au 2e trimestre 2022, reflétant l'expansion du réseau d'acheteurs et de vendeurs de Xometry.

« Pour les petites et grandes entreprises, Xometry devient rapidement une solution de premier plan dans le monde entier pour accélérer l'innovation au sein des équipes d'ingénierie, tout en aidant les fabricants de toutes tailles à faire grandir leur réseau et à développer leurs activités », a commenté Randy Altschuler, PDG de Xometry. « Nous nous engageons à aider les plus grandes entreprises mondiales à exploiter leurs capacités de fabrication critiques pour créer la prochaine génération de produits de qualité qui alimenteront notre économie mondiale. »

