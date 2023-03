Xometry se lance en Turquie avec l'acquisition de Tridi, la plus grande place de marché de fabrication à la demande du pays

Xometry fait l'acquisition de Tridi, la plateforme leader de fabrication en Turquie avec un réseau de fabrication régional vérifié et des acheteurs d'entreprise dans diverses industries, notamment l'aérospatiale et l'aéronautique, l'automobile, l'électronique grand public et bien plus

Xometry lance une place de marché localisée en Turquie disponible sur xometry.com.tr

Le moteur de devis instantané et exclusif de Xometry fournit des prix et des retours d'information instantanés, des délais de livraison précis, permettant de créer des chaînes d'approvisionnement résilientes



MUNICH, ALLEMAGNE ; ISTANBUL, TURQUIE, 03 mars 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Xometry, Inc. (NASDAQ : XMTR), la place de marché mondiale en ligne qui met en relation les acheteurs d'entreprises avec les fournisseurs de services de fabrication, a annoncé aujourd'hui la poursuite du développement de sa présence significative dans la région européenne, avec l'acquisition de Tridi, basée à Istanbul, et le lancement d'une place de marché localisée pour les clients turcs, xometry.com.tr . Avec l'acquisition de Tridi, Xometry ajoute une place de marché importante dans une zone stratégique de la région capable de répondre aux besoins des clients dans toute l'Europe.

Les places de marché localisées de Xometry sont alimentées par le moteur de devis instantané exclusif de la société, basé sur l'IA, et permettent aux clients régionaux d'obtenir des devis et d'acheter des pièces directement dans la devise locale.

Les clients de Tridi viennent de diverses industries, notamment l'aérospatiale et l'aéronautique, l'automobile, l'électronique grand public, les plastiques et bien plus, y compris les grandes entreprises internationales. Tridi propose des services d'usinage CNC, d'impression 3D, de fabrication de tôles, de moulage par injection et de coulée d'uréthane par le biais de son réseau de fournisseurs de fabrication régionaux approuvés. Tridi poursuivra ses opérations sous la marque Xometry Turkey et sera une filiale de Xometry Europe.

« Notre expansion continue dans toute l'Europe reflète notre volonté de devenir la place de marché mondiale pour le vaste marché industriel en pleine croissance », a déclaré Randy Altschuler, PDG de Xometry. « Avec l'acquisition de Tridi, nous donnons à nos clients à travers toute l'Europe davantage d'opportunités de répondre à leurs besoins de fabrication. Nos places de marché localisées permettent aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux grandes entreprises de se mettre en relation avec les fabricants pour créer des chaînes d'approvisionnement locales résilientes et pouvoir ainsi mettre les produits sur le marché plus rapidement et gagner en efficacité. Nous sommes fiers de nos résultats en Europe où nous avons désormais 11 places de marché localisées, et nous sommes heureux d'accueillir Tridi dans la famille Xometry. »

« Nous sommes ravis de notre expansion en Turquie, laquelle est cruciale pour les chaînes d'approvisionnement de fabrication européennes et dispose d'un solide marché de la fabrication interne », a indiqué Dmitry Kafidov, directeur général de Xometry Europe

« Nous sommes ravis de rejoindre Xometry », a commenté Çınar Topaloğlu, co-fondateur et PDG de Tridi. « Nos clients et nos partenaires de fabrication peuvent déjà bénéficier des technologies de place de marché de pointe et de l'expertise de fabrication mondiale de Xometry en établissant des devis et en s'approvisionnant en pièces via xometry.com.tr. »

Avec l'acquisition de Tridi, Xometry donne les capacités aux clients locaux et internationaux en Turquie d'utiliser ses puissantes technologies de place de marché avancées.

Tridi a été fondée en 2014 et est devenue un chef de file régional dans la fabrication à la demande en Turquie.

La place de marché Xometry utilise le moteur de devis instantané exclusif de la société. S'appuyant sur l'intelligence artificielle, le Xometry Instant Quoting Engine® (Moteur de devis instantané de Xometry) analyse des millions de données en temps réel pour fournir des prix instantanés, des délais d'exécution précis et des commentaires instantanés, en permettant aux entrepreneurs, aux petites et moyennes entreprises et aux grandes entreprises de créer des chaînes d'approvisionnement résilientes au niveau local.

À propos de Xometry

Xometry (XMTR) propulse les industries d'aujourd'hui et de demain en connectant les gens ayant de grandes idées avec les fabricants qui peuvent leur donner vie. La place de marché numérique de Xometry offre aux fabricants les ressources essentielles qu'ils leur faut pour développer leur activité, tout en permettant aux ingénieurs et aux acheteurs des entreprises, quelque soit leur taille, d'accéder facilement à la capacité de fabrication et de créer des chaînes d'approvisionnement locales résilientes.

Contact pour les médias

Matthew Hutchison

Communications corporatives pour Xometry

415-583-2119

matthew.hutchison@xometry.com