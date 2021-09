XP Inc. : Nouveau potentiel au-dessus de la résistance

Données financières USD EUR CA 2021 2 308 M - 1 949 M Résultat net 2021 607 M - 512 M Tréso. nette 2021 2 667 M - 2 252 M PER 2021 46,5x Rendement 2021 0,24% Capitalisation 27 959 M 27 959 M 23 609 M VE / CA 2021 11,0x VE / CA 2022 7,93x Nbr Employés 9 000 Flottant 26,6% Prochain événement sur XP INC. 15/11/21 Q3 2021 Publication de résultats (estimation) Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 10 Dernier Cours de Cloture 50,01 $ Objectif de cours Moyen 55,02 $ Ecart / Objectif Moyen 10,0% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants et Administrateurs Thiago Maffra Chief Executive Officer Bruno Constantino A. dos Santos Chief Financial Officer & Independent Director Guilherme Benchimol Executive Chairman Guilherme Sant’Anna Monteiro da Silva Independent Director Maria Helena dos Santos Fernandes Santana Independent Director