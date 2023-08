Xp Inc est une société brésilienne qui opère dans le secteur des services financiers. La société offre des produits et des services financiers par le biais de multiples canaux, tels que le courtage, le conseil en investissement et les services de gestion d'actifs. Ses activités commerciales comprennent l'éducation de nouvelles catégories d'investisseurs, la démocratisation de l'accès à un service financier multiple, le développement de produits financiers et d'applications technologiques, et la fourniture d'un service à la clientèle. La société exploite Open Product Platform, une plate-forme de produits financiers qui permet aux clients d'accéder à plus de 600 produits d'investissement, notamment des actions et des titres à revenu fixe, des fonds communs de placement et des fonds spéculatifs, des produits structurés, des assurances-vie, des régimes de retraite et des fonds d'investissement immobiliers (REIT). La société sert des clients de détail, des clients internationaux et des clients d'entreprises et d'institutions au Brésil, tels que des gestionnaires de fonds américains, des banques privées, des trésors d'entreprises et des compagnies d'assurance.