XP Inc. est une société de portefeuille basée aux îles Caïmans. La société possède des plateformes technologiques pour les investissements, les services financiers et l'éducation, ainsi que des plateformes de médias et de contenu, y compris des marques telles que XP, Rico, Clear, Infomoney, XPeed et IM+. Elle distribue une gamme de produits et de services financiers, tels qu'une plateforme d'éducation financière et de contenu numérique, des services de conseil financier et une plateforme de produits financiers ouverte. Xpeed est une plateforme d'éducation financière au Brésil, qui propose des cours, des MBA et des outils d'apprentissage, ainsi qu'une gamme de contenus numériques. Elle conseille et soutient ses clients dans une série d'activités liées à l'univers financier, telles que les services de conseil pour les clients institutionnels, la banque privée pour les clients à haut revenu, les services financiers internationaux, la structuration et l'émission de produits financiers pour les entreprises clientes et les émetteurs. Elle offre à ses clients une plateforme ouverte de produits financiers, comprenant à la fois des produits propriétaires et des produits de partenariat.