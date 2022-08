Les bénéfices du courtier brésilien XP augmentent grâce à la hausse des actifs en dépôt.

La semaine dernière, la banque centrale du Brésil a relevé son taux d'intérêt directeur d'un demi-point de pourcentage pour lutter contre les effets des chocs pétroliers et alimentaires qui ont maintenu les prix à la consommation à plus de 10% par an, alors que la croissance reste faible.

Le plus grand courtier du pays a déclaré que ses entrées nettes de 43 milliards de reais (8,36 milliards de dollars) étaient inférieures de 43% à celles de l'année précédente, tandis que la valeur totale des achats sur la carte de crédit de XP a augmenté de 161% pour atteindre 5,5 milliards de reais.

Les actifs en dépôt ont augmenté de 4% pour atteindre 846 milliards de reais, car les gens ont versé de l'argent dans sa gamme diversifiée de produits tels que les obligations, les produits dérivés et les fonds de pension, tandis que le nombre de clients actifs a augmenté de 16%.

Le bénéfice net ajusté de la société a augmenté de 1% à 1,05 milliard de reais au deuxième trimestre et le revenu net a bondi de 14%.

Le revenu brut des particuliers a augmenté de 14 % pour atteindre 2,79 milliards de reais, tandis que le revenu institutionnel a connu un bond de 16 % pour atteindre 436 millions de reais.

(1 $ = 5,1454 reais)