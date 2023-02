AO World revoit ses prévisions à la hausse grâce à l'amélioration des marges

(Alliance News) - Les actions suivantes sont les principales hausses et baisses parmi les petites capitalisations du marché principal de Londres ce mardi.

----------

SMALL-CAP - GAGNANTS

----------

AO World PLC, hausse de 20% à 66,58 pence, fourchette sur 12 mois 37,22p-99,9p. Le détaillant de produits électriques en ligne relève ses prévisions de bénéfices annuels pour l'année à mars, affirmant que ses mesures de réduction des coûts et d'amélioration des marges ont porté leurs fruits. Il note également une "base de clients sous-jacente toujours résiliente" qui a entraîné des marges brutes de détail plus élevées que prévu, ce qui devrait se poursuivre pendant les semaines restantes de son exercice financier. Elle s'attend à ce que le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement se situe dans une fourchette de 37,5 millions à 45 millions de livres sterling, ce qui est supérieur à la fourchette précédente de 30 millions à 40 millions de livres sterling.

----------

AIM - LOSERS

----------

XP Power Ltd, baisse de 6,3 % à 2 296,46 p, fourchette sur 12 mois de 1 402 p à 4 400 p. Le fabricant de contrôleurs de puissance basé à Singapour a enregistré une perte annuelle avant impôts de 30,2 millions GBP en 2022, contre un bénéfice de 28,4 millions GBP l'année précédente. Ceci est dû à une augmentation des coûts, notamment des coûts administratifs et de recherche et développement. Le revenu annuel passe de 240,3 millions de GBP à 290,4 millions de GBP. En outre, la société perd son directeur financier, Oskar Zahn, qui part chez WAG Payment Solutions PLC. Le directeur financier David Stibbs devient directeur financier par intérim pendant que XP cherche un remplaçant permanent.

----------

Kin & Carta PLC, baisse de 1,8% à 117,2p, fourchette de 12 mois 112,8p-293p. L'action atteint un nouveau plus bas sur 12 mois, après avoir perdu 39% de sa valeur au cours de la semaine dernière. Vendredi, le cabinet de conseil aux entreprises a réduit ses prévisions pour l'année complète, en raison des effets des vents contraires macroéconomiques qui ont rendu les clients plus prudents et de l'allongement des cycles de vente. Pour l'ensemble de l'année, il prévoit une croissance du chiffre d'affaires net de 8 à 12 %, mais une baisse du chiffre d'affaires net organique à taux de change constant.

----------

Par Elizabeth Winter, journaliste senior des marchés d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.