PETITES CAPITALISATIONS - GAGNANTS

Gulf Keystone Petroleum Ltd, en hausse de 6,1% à 150,40 pence, fourchette de 12 mois 81,29p-155,65p. Le producteur de gaz et de pétrole salue les ventes "robustes" de brut du champ Shaikan sur le marché du Kurdistan. Depuis le début de l'année, les ventes s'élèvent à environ 38 700 barils de pétrole par jour. Pour le seul mois de mai, les ventes se sont élevées en moyenne à 48 200 bpj, mais elles sont tombées à 40 500 jusqu'à présent en juin. GKP explique cette situation par "l'impact temporaire des célébrations de l'Aïd al-Adha sur la disponibilité des camions". GKP a déclaré un dividende intérimaire de 6,832 cents US par action, d'une valeur totale de 15 millions USD. GKP reste "engagée" à restituer les liquidités excédentaires aux actionnaires, avec l'ambition de "rétablir une politique de distribution appropriée afin de fournir aux actionnaires une plus grande clarté sur les rendements".

XPS Pensions Group PLC, en hausse de 1,1% à 286,00p, fourchette de 12 mois 162,50p-294,00p. La société de conseil et d'administration des retraites étend ses gains après une hausse de 4,8% jeudi, lorsqu'elle a annoncé des résultats annuels améliorés.

PETITES CAPITALISATIONS - PERDANTS

XP Power Ltd, baisse de 3,4% à 1 408,00p, fourchette de 12 mois 682,40p-2 489,20p. L'action est en baisse de 12% depuis le début de la semaine. Les actions du fabricant de contrôleurs de puissance ont chuté après que le candidat Advanced Energy Industries Inc. ait déclaré mardi qu'il ne prévoyait plus de faire une offre pour XP Power.

