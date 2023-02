IHG affiche une forte reprise ; baisse du bénéfice de Smith & Nephew

(Alliance News) - Le FTSE 100 semblait prêt à passer sous la barre des 8 000 à l'ouverture mardi, les investisseurs ayant digéré un panorama mitigé de résultats d'entreprises.

Entre-temps, le budget du secteur public britannique a enregistré un excédent plus important que prévu en janvier, grâce à des recettes fiscales auto-évaluées record, selon l'Office for National Statistics mardi.

Les emprunts du secteur public britannique - à l'exclusion des banques du secteur public - ont dégagé un excédent de 5,4 milliards GBP.

Ce chiffre est en retrait par rapport à l'excédent de 12,5 milliards de GBP de janvier 2022, mais supérieur de 5,0 milliards de GBP aux prévisions de l'Office for Budget Responsibility.

"Chaque mois de janvier, les recettes accumulées ont tendance à être plus élevées que les autres mois en raison des recettes des impôts auto-évalués, ce qui conduit souvent à un excédent net du secteur public", a expliqué l'ONS.

Les recettes de l'impôt sur le revenu auto-évalué s'élevaient à 21,9 milliards de GBP en janvier, soit le chiffre le plus élevé pour le mois depuis le début des enregistrements mensuels en 1999. Il s'agit d'une augmentation par rapport aux 16,4 milliards de GBP enregistrés l'année précédente.

L'ONS a déclaré que les recettes fiscales auto-évaluées ont été partiellement compensées par les dépenses "substantielles" des régimes d'aide à l'énergie, ainsi que par un important paiement unique lié aux droits de douane historiques dus à l'UE.

Ce paiement était lié au fait que le Royaume-Uni "n'a pas réussi à empêcher la sous-évaluation des droits de douane sur les chaussures et les produits textiles chinois alors que le Royaume-Uni était un État membre de l'UE".

Les 2,3 milliards de GBP dus ont été réglés en trois paiements en juin 2022, et en janvier et février 2023, a déclaré l'ONS.

Dans le cadre de la quatrième série de paiements du Energy Bills Support Scheme, le gouvernement a versé 1,9 milliard GBP aux ménages. Le régime prendra fin en mars.

En janvier, les intérêts à payer sur la dette de l'administration centrale ont atteint un record pour le mois, à 6,7 milliards GBP. Toutefois, ce montant a considérablement diminué par rapport aux 17,3 milliards de GBP enregistrés en décembre.

"Les niveaux élevés récents de l'intérêt payable sur la dette sont en grande partie le résultat d'une inflation plus élevée, l'intérêt payable sur les gilts indexés augmentant en fonction de l'indice des prix de détail", a déclaré l'ONS.

Environ 3,3 milliards de livres sterling des intérêts à payer sont dus à l'effet de l'inflation des gilts indexés.

Dans les premières nouvelles des entreprises, Smith & Nephew a annoncé une baisse de son bénéfice commercial annuel, tandis qu'InterContinental Hotels a lancé un rachat d'actions de 750 millions de dollars.

Voici ce que vous devez savoir à l'ouverture du marché londonien :

----------

MARCHÉS

----------

FTSE 100 : appelé en baisse de 14,5 points, 0,2%, à 7.999,81

----------

Hang Seng : baisse de 1,7% à 20 538,80

Nikkei 225 : baisse de 0,2 % à 27 473,10

S&P/ASX 200 : clôture en baisse de 0,2% à 7 336,30

----------

Les marchés new-yorkais étaient fermés pour cause de jour férié.

----------

EUR : en baisse à 1,0671 USD (1,0687 USD)

GBP : baisse à 1,2027 USD (1,2034 USD)

USD : en hausse à 134,47 JPY (134,07 JPY)

OR : en baisse à 1 838,60 USD l'once (1 843,50 USD)

Pétrole (Brent) : en baisse à 83,19 USD le baril (83,29 USD)

(changements depuis la précédente clôture des actions à Londres)

----------

ÉCONOMIE

----------

Les principaux événements économiques de mardi restent à venir :

10:00 CET Indice PMI flash de l'UE

09:30 CET Indice PMI flash pour l'Allemagne

11:00 CET Indicateur ZEW du sentiment économique en Allemagne

09:30 GMT PMI flash du Royaume-Uni

11:00 GMT Enquête britannique CBI sur les tendances industrielles

09:45 EST US flash PMI manufacturier

09:45 EST US flash PMI services

10:00 EST Ventes de maisons existantes aux États-Unis

----------

----------

Le gouvernement britannique a chargé un nouveau groupe de travail, présidé par le patron de NatWest, de trouver comment réduire considérablement la consommation d'énergie du Royaume-Uni au cours des sept prochaines années. Le Trésor a déclaré que la directrice générale de NatWest, Alison Rose, sera la coprésidente d'un nouvel organisme conçu pour diriger les efforts visant à réduire la consommation d'énergie des bâtiments et de l'industrie de 15 % d'ici 2030. Rose, qui présidera le groupe de travail sur l'efficacité énergétique aux côtés du ministre de l'énergie James Callanan, a été saluée comme un "excellent" choix par le gouvernement. Le haut responsable bancaire a annoncé au début du mois que NatWest prévoyait de réduire ses prêts aux entreprises pétrolières et gazières dans le cadre d'une nouvelle initiative sur le changement climatique.

----------

Le Premier ministre britannique Rishi Sunak tiendra une réunion du Cabinet mardi, alors que l'on s'attend de plus en plus à ce que le Royaume-Uni et l'UE soient sur le point de conclure un accord sur le protocole relatif à l'Irlande du Nord. Mais Sunak est confronté à une bataille potentielle avec les membres de son propre parti alors qu'il cherche à satisfaire les demandes des députés conservateurs et du parti unioniste démocratique d'Irlande du Nord concernant tout accord. Le Groupe de recherche européen, un groupe de députés conservateurs eurosceptiques, devrait se réunir pour des discussions plus tard dans la journée de mardi, même si Downing Street a insisté sur le fait qu'un accord final n'avait pas encore été conclu. Alors que la pression monte sur Sunak, qui doit également faire face à des appels pour permettre aux députés de voter sur tout accord final, le journal Times rapporte que certains ministres pourraient être prêts à démissionner si la solution de Sunak au protocole risque la place de l'Irlande du Nord au sein du Royaume-Uni.

----------

CHANGEMENTS DANS LA NOTATION DES COURTIERS

----------

Berenberg réduit XP Power à 'hold' (buy) - objectif de cours 2,430 pence

----------

Berenberg relève Howden Joinery à 'acheter' (hold) - objectif de cours 870 (620) pence

----------

Barclays lance easyJet à 'pondération égale' - objectif de cours 510 pence

----------

ENTREPRISES - FTSE 100

----------

En 2022, le créancier HSBC Holdings axé sur l'Asie a déclaré que le revenu net d'intérêts a augmenté à 32,61 milliards USD, contre 26,49 milliards USD l'année précédente. Les revenus nets de commissions ont baissé à 11,45 milliards USD contre 13,10 milliards USD. Le revenu net des primes d'assurance a augmenté à 12,83 milliards USD, contre 10,87 milliards USD. Le bénéfice net d'exploitation - avant pertes de crédit et charges de dépréciation - s'est amélioré, passant de 49,55 milliards de dollars à 51,73 milliards de dollars. Ce résultat est légèrement supérieur au consensus de 51,41 milliards USD établi par la compagnie. Le bénéfice avant impôts a diminué de 7,3%, passant de 18,91 milliards de dollars à 17,53 milliards de dollars. Ce résultat est également légèrement supérieur au consensus du marché établi par l'entreprise, qui était de 17,49 milliards USD. En ce qui concerne la vente de 10 milliards de dollars de ses activités bancaires canadiennes, la banque a déclaré qu'en tant qu'"utilisation prioritaire" du produit de la vente, le conseil d'administration envisagera un dividende spécial de 0,21 dollar par action. Le conseil d'administration de HSBC a approuvé un deuxième dividende intérimaire de 0,23 USD par action pour 2022, portant le total annuel à 0,32 USD. Ce montant est en hausse par rapport au total de 0,25 USD en 2021.

----------

L'entreprise de technologie médicale Smith & Nephew a déclaré que son chiffre d'affaires annuel a légèrement augmenté de 0,1 %, passant de 5,21 milliards de livres sterling à 5,22 milliards de dollars US en 2022, alors que le bénéfice commercial est passé de 936 millions de dollars US à 901 millions de dollars US, avec une marge commerciale de 17,3 %. Le bénéfice avant impôts a chuté à 235 millions USD contre 586 millions USD. "Nous avons continué à surperformer dans les domaines de la médecine du sport et de l'ORL et du traitement avancé des plaies et, même si nous n'en sommes qu'au début de notre travail pour réparer l'orthopédie, la performance s'est améliorée ici aussi", a déclaré le directeur général Deepak Nath. Au quatrième trimestre, le chiffre d'affaires a augmenté de 1,4 % pour atteindre 1,37 milliard USD, contre 1,35 milliard USD un an plus tôt. En 2023, S&N prévoit une croissance du chiffre d'affaires sous-jacent de 5,0% à 6,0% et une marge bénéficiaire commerciale d'au moins 17,5%. À plus long terme, elle prévoit d'étendre la marge bénéficiaire commerciale à "au moins 20 %" d'ici 2025. Elle a laissé son dividende annuel inchangé à 37,5 cents.

----------

InterContinental Hotels a fait état d'une amélioration de son bénéfice annuel et de son chiffre d'affaires, et a annoncé un nouveau rachat d'actions de 750 millions USD. En 2022, la chaîne d'hôtels et de centres de villégiature a déclaré un bénéfice avant impôts de 540 millions USD, en hausse de 50 % par rapport aux 361 millions USD de l'année précédente. Le chiffre d'affaires s'élève à 3,89 milliards USD en 2022, soit une hausse de 34% par rapport aux 2,91 milliards USD de 2021. Par région, l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique ont connu la plus forte croissance des revenus, avec une augmentation de 82 % par rapport à l'année précédente. Pendant ce temps, la Grande Chine a connu le plus grand déclin, avec des revenus en baisse de 25 % par rapport à l'année précédente. "En 2022, nous avons vu la demande revenir fortement dans la plupart de nos marchés, poussant le revenu de groupe par chambre disponible à revenir près des niveaux de 2019 et la marge de frais à l'avance. Il est particulièrement réjouissant qu'au second semestre, nous ayons dépassé les niveaux de 2019 tant pour le [revenu par chambre disponible] que pour la rentabilité ", a déclaré le directeur général Keith Barr.

----------

ENTREPRISES - FTSE 250

----------

Safestore Holdings a enregistré un bon début d'exercice au cours du trimestre qui s'est terminé le 31 janvier. Le chiffre d'affaires a augmenté de 9,4 % pour atteindre 55,7 millions de GBP, le tarif moyen de stockage étant passé à 30,42 GBP contre 29,55 GBP l'année précédente. Elle s'attend maintenant à réaliser un bénéfice EPRA dilué ajusté par action pour l'exercice 2023 conforme aux prévisions des analystes, le consensus étant de 49,5 pence. "La performance commerciale du premier trimestre nous a fourni une base solide pour le reste de l'exercice", a déclaré le PDG Frederic Vecchioli.

----------

Intermediate Capital a déclaré que son directeur financier et opérationnel, Vijay Bharadia, quittera ses fonctions en juillet. Il sera remplacé par David Bicarregui, entré en fonction en avril. Il était dernièrement directeur financier chez Goldman Sachs International Bank.

----------

AUTRES ENTREPRISES

----------

Le groupe BHP a annoncé une forte baisse de son bénéfice intermédiaire, principalement due à la chute des prix du minerai de fer et du cuivre, alors qu'il a mis en vente deux mines de charbon du Queensland. Au cours de son semestre clos le 31 décembre, la société minière australienne a déclaré que son chiffre d'affaires avait chuté de 16 %, passant de 30,53 milliards USD l'année précédente à 25,71 milliards USD. Ce déclin est principalement dû à la baisse des prix réalisés pour le minerai de fer et le cuivre, a déclaré BHP. Le bénéfice attribuable a baissé de 32 %, passant de 9,44 milliards USD à 6,46 milliards USD, tandis que le bénéfice de base par action s'est établi à 127,5 cents, en forte baisse par rapport aux 186,6 cents. Le bénéfice avant impôts a chuté de 30%, passant de 14,49 milliards USD à 10,18 milliards USD. Outre la baisse des prix du minerai de fer et du cuivre, BHP a déclaré que le bénéfice a également été affecté par la hausse des redevances due à l'augmentation des taux de redevance du gouvernement du Queensland. BMA, qui est la coentreprise de BHP avec Mitsubishi Development Pty Ltd, a commencé à poursuivre le désinvestissement des mines Daunia et Blackwater dans le Queensland. La société a proposé un dividende de 90 cents pour la période, soit une baisse de 40 % par rapport aux 150 cents de l'année précédente. Le PDG Mike Henry a commenté : "Nous nous attendons à ce que la demande intérieure en Chine et en Inde constitue un contrepoids stabilisant au ralentissement actuel du commerce mondial et des économies des États-Unis, du Japon et de l'Europe."

----------

