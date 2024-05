(Alliance News) - Les cours des actions à Londres ont ouvert dans le rouge mardi, l'optimisme concernant la baisse des taux d'intérêt américains s'étant atténué après les propos optimistes des banquiers centraux de la Réserve fédérale.

L'indice FTSE 100 a ouvert en baisse de 29,22 points, soit 0,4%, à 8 394,98. L'indice FTSE 250 a perdu 86,45 points, soit 0,4 %, à 20 786,88 points. L'AIM All-Share a perdu 2,67 points, soit 0,3%, à 807,27.

Le Cboe UK 100 était en baisse de 0,4% à 837,69, le Cboe UK 250 était en baisse de 0,3%, s'échangeant à 18 205,44, et le Cboe Small Companies était largement stable à 16 525,42.

En Europe, le CAC 40 à Paris a baissé de 0,5%, tandis que le DAX 40 à Francfort a baissé de 0,2%.

En Asie, le Shanghai Composite a terminé en baisse de 0,4%, tandis que le Hang Seng à Hong Kong était en baisse de 2,1%. À Tokyo, le Nikkei 225 a perdu 0,3 %, tandis que le S&P/ASX 200 de Sydney a terminé en baisse de 0,2 %.

"Les marchés européens sont dans le rouge, s'inspirant des baisses enregistrées en Asie au cours de la nuit", a commenté Victoria Scholar, analyste chez Interactive Investor.

La livre sterling était cotée à 1,2718 USD tôt mardi à Londres, en hausse par rapport à 1,2702 USD à l'heure de la clôture des marchés européens lundi. L'euro s'établissait à 1,0866 dollar, en légère hausse par rapport à 1,0862 dollar. Face au yen, le dollar s'échangeait à 156,12 yens, sans grand changement par rapport à 156,14 yens.

S'exprimant lors d'une conférence dans l'État américain de Floride lundi, le vice-président de la Fed chargé de la supervision, Michael Barr, a déclaré que la banque avait fait "d'énormes progrès" en ramenant l'inflation de son pic de 2022, tandis que le chômage - l'autre volet de son double mandat - était resté bas.

"Nous n'avons pas encore atteint notre objectif de 2 %", a-t-il déclaré dans un discours préparé à l'avance, soulignant que les données récentes sur l'inflation étaient "décevantes".

"Ces résultats ne m'ont pas donné la confiance accrue que j'espérais trouver pour soutenir l'assouplissement de la politique monétaire en réduisant le taux des fonds fédéraux", a-t-il déclaré.

"Cela signifie que nous devrons laisser à notre politique restrictive un peu plus de temps pour continuer à faire son travail", a ajouté M. Barr, membre permanent avec droit de vote du comité de fixation des taux de la Fed.

S'exprimant également lundi, le vice-président de la Fed, Philip Jefferson, autre membre permanent avec droit de vote du comité de fixation des taux de la Fed, a déclaré que l'inflation continuait à baisser, "bien que loin d'être aussi rapide que je l'aurais souhaité".

"En se prononçant sur l'orientation appropriée du taux directeur au fil du temps, j'évaluerai soigneusement les données entrantes, l'évolution des perspectives et l'équilibre des risques", a-t-il déclaré dans des remarques préparées pour une conférence à New York.

L'or était coté à 2 414,12 USD l'once tôt mardi, en baisse par rapport aux 2 423,50 USD en fin d'après-midi lundi. Le pétrole Brent était coté à 83,13 USD le baril, en baisse par rapport à 83,65 USD.

L'analyste de Swissquote, Ipek Ozkardeskaya, a déclaré que "la production américaine record et la capacité de réserve confortable de l'OPEP" maintiennent les prix du pétrole, malgré "les tensions au Moyen-Orient, le rebond de la production industrielle chinoise [et] le commerce de la reflation qui est soutenu par les perspectives de réduction des taux de la banque centrale".

À Londres, les actions d'AstraZeneca ont augmenté de 0,6 % après que l'entreprise a présenté son ambition d'atteindre un chiffre d'affaires annuel de 80 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie, signalant ainsi une nouvelle "ère de croissance".

Cet objectif, que le fabricant de produits pharmaceutiques de Cambridge a qualifié d'"audacieux", représenterait un bond de 75 % par rapport aux 45,81 milliards de dollars réalisés en 2023.

AstraZeneca a déclaré qu'elle atteindrait son objectif en renforçant son offre en oncologie et son portefeuille de maladies rares, et en lançant 20 nouveaux traitements avant la fin de la décennie.

S'exprimant avant la journée des investisseurs, le directeur général Pascal Soriot a déclaré : "Aujourd'hui, AstraZeneca est en pleine expansion : "AstraZeneca annonce aujourd'hui une nouvelle ère de croissance. En 2023, nous avons atteint l'objectif ambitieux de 45 milliards de dollars de revenus fixé il y a dix ans. Avec la croissance passionnante de notre pipeline innovant, qui a le potentiel de transformer des millions de vies, nous visons maintenant 80 milliards de dollars d'ici 2030. Nous prévoyons de lancer 20 nouveaux médicaments d'ici à 2030, dont beaucoup ont le potentiel de générer plus de 5 milliards de dollars de revenus en année de pointe. L'étendue de notre portefeuille et l'investissement continu dans l'innovation nous permettent d'envisager une croissance soutenue bien au-delà de la fin de la décennie".

AstraZeneca a déclaré qu'elle poursuivait sa croissance dans tous les domaines thérapeutiques et qu'elle continuerait à dissocier ses émissions de carbone de l'augmentation de son chiffre d'affaires.

Entain a chuté de 1,1 %. Elle a soutenu son "portefeuille d'actifs diversifiés" en annonçant la conclusion d'un examen stratégique mardi, choisissant de conserver ses marques, à l'exception d'une offre non essentielle en Géorgie.

Le propriétaire de Ladbrokes avait lancé l'examen stratégique en janvier "dans le but de maximiser la valeur pour les actionnaires".

L'entreprise a déclaré mardi : "Entain dispose d'un portefeuille approprié d'actifs stratégiques diversifiés, de marques, de capacités et d'une empreinte géographique qui lui permettent d'être bien positionné pour assurer une croissance à long terme de grande qualité. Il reste un potentiel de croissance important si l'on se concentre sur la mise en œuvre de la stratégie du groupe, qui consiste à renouer avec la croissance organique des revenus, à augmenter les marges et à gagner aux États-Unis."

Outre Ladbrokes, Entain possède également les marques Coral, bwin et PartyPoker, autant d'unités qu'il conservera. En revanche, elle est ouverte à la vente de Crystalbet, une marque de jeux "non essentielle" en Géorgie.

"Des alternatives stratégiques pour cette activité seront envisagées, y compris l'intérêt déjà reçu de la part d'acquéreurs potentiels", a déclaré M. Entain.

M. Entain a indiqué que l'examen stratégique prenait en compte les développements récents sur les marchés clés. Il s'agit notamment de la reprise de la croissance au Brésil et d'un "nivellement des règles du jeu au Royaume-Uni", où la société prévoit également de reprendre la croissance plus tard dans l'année.

"La livraison de la feuille de route des produits pour BetMGM progresse bien, y compris les marchés de paris sportifs MLB et NBA récemment lancés, soutenus par les capacités uniques d'Angstrom, en particulier dans les produits de paris mutuels", a déclaré Entain à propos de la coentreprise détenue par MGM Resorts International, un ancien prétendant à la propriété.

La société a également déclaré que la Nevada Gaming Commission avait approuvé jeudi dernier une demande de licence "sans restriction".

SSP a baissé de 8,3 %. Elle a annoncé une hausse de son chiffre d'affaires semestriel, mais une baisse de ses bénéfices. Sa dette nette a également augmenté. SSP a toutefois présenté des perspectives positives, s'attendant à ce que l'été sportif lui donne un coup de fouet.

L'exploitant de points de vente d'aliments et de boissons dans les lieux de voyage a déclaré que les recettes du semestre clos le 31 mars ont augmenté de 15 % pour atteindre 1,52 milliard de livres sterling, contre 1,32 milliard de livres sterling l'année précédente. Le bénéfice avant impôt a toutefois chuté de 19 %, passant de 15,8 millions de livres sterling à 12,8 millions de livres sterling. Les revenus financiers ont diminué de 21 % pour atteindre 8,9 millions de livres sterling, tandis que les charges financières ont augmenté de 17 % pour atteindre 54,4 millions de livres sterling.

SSP a déclaré un dividende intérimaire de 1,2 pence par action. Elle n'avait pas versé de dividende au premier semestre de l'année précédente. Elle était revenue sur la liste des dividendes avec un dividende final pour l'exercice précédent. Il s'agissait de son premier dividende depuis le début de la pandémie.

Le directeur général, Patrick Coveney, a déclaré : "La dynamique commerciale s'est poursuivie au début de l'année : "La dynamique commerciale s'est poursuivie au second semestre et nous sommes confiants dans la réalisation de nos attentes pour l'ensemble de l'année. En particulier, nous sommes bien placés pour tirer parti de ce que nous prévoyons être un été de forte demande sur tous nos marchés, y compris en Europe continentale, où les Jeux olympiques et les championnats d'Europe contribueront à stimuler la fréquentation des aéroports et des gares. Nous commencerons également à tirer profit de notre dernière acquisition créatrice de valeur en Australie et de nos nouvelles entrées sur les marchés néo-zélandais et indonésien".

La dette nette de l'entreprise a augmenté pour atteindre 619 millions de livres sterling, contre 297 millions de livres sterling l'année précédente.

Shoe Zone a également reculé de 10 %. Le détaillant prévoit maintenant un bénéfice annuel avant impôts de 13,8 millions de livres sterling, ce qui est inférieur à ses prévisions initiales de 15,2 millions de livres sterling.

"Au moment où les prévisions initiales ont été préparées, le consensus était que le salaire de subsistance national augmenterait à 11,08 livres sterling, mais lorsqu'il a été annoncé, l'augmentation a été de 11,44 livres sterling, ce qui a ajouté 400 000 livres sterling de coûts dans notre deuxième semestre. Les perturbations persistantes au Moyen-Orient ont augmenté les délais d'expédition et les prix des conteneurs, ce qui représente un coût supplémentaire d'au moins 500 000 GBP. En raison du grand nombre de magasins que nous avons fermés, en particulier en Écosse, nous avons prévu un montant supplémentaire de 500 000 GBP au titre de la dilapidation", a expliqué l'entreprise.

Le chiffre d'affaires du semestre clos le 30 mars a augmenté de 1,5 % pour atteindre 76,5 millions de livres sterling, contre 75,4 millions de livres sterling douze mois plus tôt. Le bénéfice avant impôt a augmenté de 71 %, passant de 1,5 million de livres sterling à 2,6 millions de livres sterling.

La société a maintenu son dividende intérimaire à 2,5 pence par action.

Les actions de XP Power ont bondi de 46 % à 1 702,00 pence après avoir reçu un intérêt de rachat de la part d'Advanced Energy Industries, cotée au Nasdaq.

Advanced Energy Industries est un fabricant de solutions de conversion, de mesure et de contrôle de l'énergie de précision. AEI a déclaré avoir fait trois offres de rachat au comptant, chacune légèrement supérieure à la précédente. La première offre, faite en octobre, évaluait les fonds propres de XP Power à 339 millions de livres sterling, la deuxième, environ deux semaines plus tard, en novembre, les évaluait à 369 millions de livres sterling et la dernière, faite au début du mois, les évaluait à 468 millions de livres sterling. Si l'on inclut la dette, la dernière proposition a une valeur totale de 571 millions de livres sterling.

À 19,50 GBP par action, la dernière proposition représente une prime de 68 % par rapport au cours de clôture de 11,64 GBP du fabricant de systèmes de contrôle de l'énergie XP Power lundi.

Advanced Energy Industries a dénoncé le "manque d'engagement" de XP Power.

AEI a déclaré : "Chacune de ces propositions a été assortie d'une prime significative par rapport au prix de l'action au moment de chaque proposition respective, mais le conseil d'administration de XP Power a rejeté à l'unanimité chacune de ces propositions. Compte tenu du manque d'engagement du conseil d'administration de XP Power, Advanced Energy estime que les actionnaires de XP Power devraient être informés de la dernière proposition, qui représente une opportunité convaincante et très attrayante".

