XP Power Limited est un fournisseur de solutions de convertisseurs de puissance basé à Singapour. L'activité de la société s'articule autour de trois zones géographiques : Amérique du Nord, Europe et Asie. Les produits de la société alimentent soit l'électronique, dans le cas de ses produits à basse tension, soit les processus, dans le cas de ses systèmes d'alimentation à haute tension et à radiofréquence (RF). Ses produits ont des applications dans les secteurs des soins de santé, de la technologie industrielle ou de l'équipement de fabrication de semi-conducteurs. La gamme de produits de la société comprend des alimentations en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC), des convertisseurs CC-CD, des alimentations CA-CD haute tension, des convertisseurs CC-CD haute tension, des systèmes d'alimentation RF, des filtres EMI, des alimentations personnalisées et des alimentations triphasées. Les installations de production de la société sont situées dans le Massachusetts, le New Jersey et la Silicon Valley en Amérique du Nord, en Chine et au Viêt Nam en Asie, et elle dispose d'une petite installation de production au Royaume-Uni pour les modifications apportées par les clients.

Secteur Equipements et composants électriques