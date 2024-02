XP Power Limited est un fournisseur de solutions de convertisseurs de puissance basé à Singapour. L'activité de la société s'articule autour de trois zones géographiques : Amérique du Nord, Europe et Asie. Les produits de la société alimentent soit l'électronique, dans le cas de ses produits à basse tension, soit les processus, dans le cas de ses systèmes d'alimentation à haute tension et à radiofréquence (RF), dans les systèmes des secteurs de la santé, de la technologie industrielle ou des équipements de fabrication de semi-conducteurs. La gamme de produits de la société comprend des alimentations en courant alternatif (CA) et en courant continu (CC), des convertisseurs CC-CD, des alimentations CA-CD haute tension, des convertisseurs CC-CD haute tension, des systèmes d'alimentation RF, des filtres EMI, des alimentations personnalisées et des alimentations triphasées. Elle possède environ 11 bureaux de vente en Amérique du Nord, huit bureaux de vente directe et neuf bureaux de distribution en Europe, et cinq bureaux de vente directe en Asie, opérant depuis Singapour, où elle gère également un réseau de sept distributeurs desservant la région.

Secteur Equipements et composants électriques