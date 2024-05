(Alliance News) - Les actions de XP Power Ltd ont bondi mardi après que son conseil d'administration a rejeté à l'unanimité les offres d'achat d'Advanced Energy Industries Ltd, cotée à New York.

Le fabricant de systèmes de contrôle de l'énergie a reçu des offres évaluant son action à 17 livres sterling en octobre, à 18,50 livres sterling en novembre et enfin à 19,50 livres sterling il y a deux semaines.

Les actions de XP Power ont bondi de 47 % à 17,10 livres sterling l'unité mardi matin à Londres, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 405,1 millions de livres sterling. Sa capitalisation boursière était d'environ 276 millions de livres sterling avant l'ouverture.

La dernière offre potentielle évaluait XP Power à 571 millions de livres sterling, dette comprise. Elle évaluait ses capitaux propres à 468 millions de livres sterling.

Les actions d'AEI étaient en hausse de 0,1 % avant l'ouverture du marché, à 108,03 USD chacune sur le Nasdaq, ce qui lui confère une capitalisation boursière de 4,04 milliards USD.

AEI a déclaré : "Chacune de ces propositions a été assortie d'une prime significative par rapport au prix de l'action au moment de chaque proposition respective, mais le conseil d'administration de XP Power a rejeté à l'unanimité chacune de ces propositions. Compte tenu du manque d'engagement du conseil d'administration de XP Power, Advanced Energy estime que les actionnaires de XP Power devraient être informés de la dernière proposition, qui représente une opportunité convaincante et très attrayante".

AEI a déclaré qu'un rachat réduirait les risques du plan d'entreprise autonome de XP Power et fournirait une échelle et des ressources supplémentaires pour rivaliser plus efficacement dans l'industrie de l'énergie de précision. En outre, elle créerait davantage d'opportunités pour l'évolution de carrière des employés et renforcerait la position de l'entreprise en tant que fournisseur stratégique disposant d'un portefeuille de produits plus complet.

L'entreprise a ajouté : "Advanced Energy se réjouirait de pouvoir engager un dialogue constructif avec le conseil d'administration de XP Power et d'avoir accès à la diligence nécessaire".

Par Tom Budszus, rédacteur en chef du créneau Alliance News

