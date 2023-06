(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées mercredi et qui n'ont pas été rapportées séparément par Alliance News :

All Things Considered Group PLC - Société de musique basée à Londres qui fournit des services de gestion des talents, de réservation en direct et de diffusion en direct - A l'intention de lever 4 millions de livres sterling par le biais d'un placement et d'une souscription d'actions à 92,5 pence chacune. Le produit servira principalement à acheter une participation de 60 % dans Sandbag Ltd, une société de marchandises à service complet, pour 2,4 millions de livres sterling, et à fournir des capitaux pour de futures opportunités de relèvement. L'opération devrait permettre d'accroître les bénéfices et d'élargir considérablement la clientèle du groupe.

T42 IOT Tracking Solutions PLC - Fournisseur de solutions de suivi, de sécurité et de surveillance en temps réel basé à Jersey - Le chiffre d'affaires de l'exercice clos le 31 décembre 2022 s'élève à 4,0 millions USD, soit une baisse de 2,4 % par rapport aux 4,1 millions USD de l'exercice précédent. La perte avant impôts se réduit à 1,0 million USD contre 3,0 millions USD. Les problèmes liés à l'après-Covid et à la chaîne d'approvisionnement se sont poursuivis et ont eu un impact sur les performances, malgré plusieurs essais réussis de sa technologie par des clients potentiels. L'entreprise subit également des retards dans les commandes importantes prévues par son distributeur en Amérique latine. L'entreprise vise une amélioration significative de son chiffre d'affaires et de ses marges brutes d'ici la fin de l'année 2023.

Xpediator PLC - Fournisseur de services de gestion de fret basé à Braintree, Angleterre - L'audience de sanction du tribunal pour approuver le plan facilitant la prise de contrôle par des fonds conseillés par BaltCap, Cogels Investments Ltd et Nuoma IR Kapitalas devrait avoir lieu la semaine prochaine, jeudi. Les actions de Xpediator devraient être annulées le 10 juillet.

ValiRx PLC - société de sciences de la vie basée à Essex, en Angleterre, spécialisée dans les traitements anticancéreux précoces et la santé des femmes - déclare que toutes les résolutions, à l'exception des résolutions spéciales 12 et 13, concernant la non-application des droits de préemption statutaires pour permettre l'émission d'actions en espèces et d'options d'achat d'actions, ont été adoptées.

