Xpediator Plc est une société de gestion de fret international basée au Royaume-Uni. La société fournit des solutions de soutien à la logistique et au transport, en exploitant la demande croissante mondiale de services de transport. La société opère par le biais de trois divisions de Transport Solutions : Affinity, Freight Forwarding, et Logistics & Warehousing. La division Freight Forwarding est l'activité principale et concerne le mouvement des marchandises à travers l'Europe. La division Affinity est la branche du groupe Transport Solutions. Ce segment se concentre sur la revente de cartes de carburant DKV, le leasing, les traversées en ferry et d'autres services associés au transport. La division Logistics & Warehousing est impliquée dans l'entreposage et la distribution domestique.

Secteur Frêt aérien et logistique