Xpediator augmente ses bénéfices et son chiffre d'affaires en vue d'un éventuel rachat

(Alliance News) - Xpediator PLC a déclaré mardi que son bénéfice annuel avait augmenté de plus de 50 % "grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires", et a déclaré un dividende spécial conformément à une récente proposition de rachat, tout en proclamant son optimisme pour l'année en cours.

Le fournisseur de services de gestion de fret basé à Braintree, en Angleterre, avait récemment recommandé une offre de rachat par DLM Bidco Ltd de 44 pence par action, comprenant 42 pence en espèces et un dividende spécial de 2 pence.

Xpediator n'a pas déclaré de dividende final pour 2022, contre 0,6 pence l'année précédente.

Les actions de Xpediator étaient en baisse de 3,1 % à 40,20 pence à Londres mardi.

Xpediator a déclaré que son bénéfice avant impôt avait augmenté de 34 % en 2022, passant de 4,3 millions de livres sterling l'année précédente à 6,5 millions de livres sterling.

Le chiffre d'affaires a augmenté de 30 % sur la même période, passant de 296,6 millions de livres sterling à 386,7 millions de livres sterling. La division de transport de fret d'Xpediator a généré 312,7 millions de livres sterling, soit une augmentation de 34 % par rapport aux 233,6 millions de livres sterling.

Les dépenses ont augmenté à des taux gérables, a déclaré la société. Le coût des ventes a augmenté de 23 %, passant de 228,2 millions de GBP à 294,5 millions de GBP, tandis que les frais administratifs ont augmenté de 35 %, passant de 62,3 millions de GBP à 84,2 millions de GBP.

Xpediator a déclaré que les affaires avaient bien commencé en 2023 et qu'elle s'attendait à ce que la croissance se poursuive tout au long de l'année. Cependant, il a noté des défis potentiels tels que la volatilité continue du marché et a déclaré qu'il veillerait à "opérer dans les limites de nos capacités et à ne pas nous surestimer."

"L'entreprise repose sur de bonnes bases et les changements intervenus au cours des neuf derniers mois ont permis d'améliorer la base de l'entreprise", a déclaré Gillian Wilmot, présidente non exécutive par intérim.

"Tout en étant conscient de l'environnement du marché au sens large et de la volatilité actuelle dans différentes parties du marché, le transport et le stockage de marchandises continueront d'être nécessaires. Nonobstant [...] le changement potentiel de propriétaire, nous pensons que le groupe continue d'être bien placé pour se développer".

