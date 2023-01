Xpediator déclare que les discussions avec le consortium de rachat sont "en cours".

Xpediator PLC - fournisseur de services de gestion du fret basé à Braintree, en Angleterre - Déclare que les négociations de reprise avec le consortium, y compris son ancien directeur général Stephen Blyth, "restent en cours". Le comité des offres publiques d'achat prolonge la date limite pour "se mettre à table ou se taire" jusqu'au 14 février. Outre Blyth, le consortium comprend également le principal actionnaire de la société, Cogels Investments Ltd, des fonds gérés par Baltcap, l'un des plus grands investisseurs en capitaux privés des États baltes, et Justas Versnickas, le directeur général de Delamode Baltics, une filiale de Xpediator.

"Il ne peut y avoir de certitude ni sur le fait qu'une offre sera proposée, ni sur les conditions de toute offre, si elle est proposée", ajoute Xpediator.

Cours actuel de l'action : 38,00 pence

Évolution sur 12 mois : baisse de 30

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.