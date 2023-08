Xpel Inc. est un fournisseur de films et de revêtements de protection, notamment de films de protection de la peinture automobile, de films de protection des surfaces, de films pour fenêtres automobiles et architecturales, et de revêtements céramiques, avec une présence mondiale, un réseau d'installateurs formés et un logiciel DAP. Les produits et services de la société comprennent des rouleaux de films de protection de la surface et de la peinture, des rouleaux de films pour fenêtres automobiles, des rouleaux de films pour fenêtres architecturales, des services d'installation et de concession, ainsi que des produits divers, des outils et des films prédécoupés. Elle vend plusieurs gammes de films pour vitrages automobiles, principalement sous la marque XPEL PRIME. Elle vend des solutions de verre architectural pour les bâtiments commerciaux et résidentiels sous la marque VISION. Elle vend et distribue ses produits par l'intermédiaire d'installateurs indépendants, de concessionnaires de voitures neuves, de distributeurs tiers, de centres d'installation appartenant à la société, d'équipementiers automobiles, de franchisés de Protex Canada et en ligne.