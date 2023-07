Xpeng Inc est une société chinoise qui se consacre à la conception, au développement, à la production et à la vente de véhicules électriques intelligents. Les principaux produits de la société sont un type de véhicule utilitaire sport appelé G3 et un type de berline sport à quatre portes appelé P7. La société vend ses produits sous la marque Xpeng. Elle fournit également une gamme de services à ses clients, notamment un service de suralimentation, un service d'entretien, un service de remorquage et un service de location de véhicules.

Secteur Fabricants de voitures et camions