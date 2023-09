Les constructeurs automobiles allemands sont prêts à affronter leur pire crise, a déclaré mercredi un cadre du fabricant chinois de VE Xpeng, alors que les constructeurs automobiles chinois se développent à l'étranger, mettant la pression sur l'Europe dans la course à l'électrification.

Les constructeurs automobiles allemands ont montré leur "plus forte détermination à changer" pour essayer de rattraper leur retard et faire face à la crise qu'ils traversent, a déclaré Brian Gu, président de Xpeng, lors d'une interview en marge du salon automobile IAA de Munich.

Ces commentaires interviennent alors que l'industrie automobile européenne s'efforce d'accélérer la production de véhicules électriques à l'aide de partenariats et d'investissements.

Selon le cabinet de conseil en automobile Inovev, 8 % des nouveaux véhicules électriques vendus en Europe en 2023 seront fabriqués par des marques chinoises, contre 6 % l'année dernière et 4 % en 2021. Au niveau mondial, la Chine est en tête des ventes de VE, comme le montrent les dernières données de Counterpoint, une société de recherche sur l'industrie technologique. Les États-Unis connaissent la croissance la plus rapide des ventes de VE, tandis que l'Allemagne occupe la troisième place.

Les start-ups comme Xpeng doivent encore tirer parti de l'échelle, de la marque et des investissements des constructeurs automobiles allemands pour réduire les coûts et survivre sur un marché de plus en plus encombré, a déclaré M. Gu à Reuters.

Les entreprises chinoises telles que Xpeng, BYD et Leapmotor recherchent les marges plus élevées et la croissance plus rapide que les marchés étrangers peuvent offrir, ce qui signifie qu'elles défient les entreprises européennes sur leur propre territoire avec des modèles moins chers.

"Les entreprises chinoises envahissent les marchés étrangers comme des champignons, ce qui accentue leur sentiment de crise", a déclaré M. Gu.

Plus tôt dans la semaine, M. Gu a déclaré que Xpeng prévoyait de s'étendre à d'autres marchés européens, dont l'Allemagne, la Grande-Bretagne et la France, en 2024.

Le chancelier allemand Olaf Scholz a déclaré que la concurrence étrangère en matière de véhicules électriques devrait être un stimulant et non une source d'inquiétude pour les constructeurs automobiles allemands.

Xpeng a récemment conclu un accord avec Volkswagen pour construire conjointement deux nouveaux modèles en Chine. D'autres, comme LeapMotor, recherchent également des partenariats pour stimuler les ventes à l'échelle mondiale.

"Le marché n'est pas encore assez mûr et tout le monde est encore en train d'explorer un bon modèle d'entreprise", a déclaré M. Gu, ajoutant que les entreprises allemandes et chinoises peuvent encore se compléter de bien des façons grâce à leurs forces respectives.

Pour stimuler davantage les ventes, il faut surmonter des obstacles tels que les stéréotypes sur la fabrication chinoise, les coûts d'importation et un marché des véhicules électriques moins développé.

"Nous devons rechercher des coopérations dans une position humble, même si nous sommes devenus des géants", a déclaré Jia Jianxu, directeur général de la coentreprise entre l'entreprise publique chinoise SAIC et Volkswagen, lors d'un événement organisé par la Xuanyuan Academy, une école de commerce chinoise pour l'industrie automobile, à Munich mardi.

Le nombre d'entreprises chinoises présentes au salon automobile allemand IAA a doublé et la plus grande conférence chinoise sur les véhicules électriques, le Congrès mondial sur les véhicules à énergie nouvelle, se tient dans le cadre de l'IAA mercredi et jeudi, avec la participation de hauts fonctionnaires, dont le "père des véhicules électriques" chinois, Wan Gang.

Les dirigeants chinois se disent impressionnés par l'offre des constructeurs automobiles européens.

Je me sens un peu anxieux après avoir vu tant de nouvelles technologies à l'IAA pendant deux jours", a déclaré You Zheng, vice-directeur général de la société chinoise Dongfeng Motor, en marge du salon.

"L'Europe ne marque pas de pause dans la transition vers les véhicules électriques. Nous devons encore redoubler d'efforts pour améliorer nos capacités dans les technologies de base. (Reportage de Zhang Yan et Victoria Waldersee, Rédaction de Victoria Waldersee et Josephine Mason ; Rédaction d'Elaine Hardcastle)