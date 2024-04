Xpeng Inc. est une société chinoise engagée dans la conception, le développement, la production et la vente de véhicules électriques intelligents (Smart EV). Les principaux produits de la société sont des véhicules respectueux de l'environnement, à savoir un SUV (le G3) et une berline sportive à quatre portes (le P7). Les Smart EV de la société ciblent principalement le segment moyen à haut de gamme du marché chinois des véhicules de tourisme. La société vise à développer une technologie de conduite autonome complète, un système d'exploitation intelligent dans la voiture et des systèmes de véhicule de base en interne grâce à ses logiciels propriétaires, son matériel de base et ses technologies de données. Elle vend ses véhicules sous la marque Xpeng. Elle fournit également une gamme de services aux clients, y compris le service de suralimentation, le service de maintenance, le service de covoiturage et le service de location de véhicules.

Secteur Fabricants de voitures et camions