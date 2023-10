Le constructeur automobile chinois Chery Automobile lancera des modèles de SUV de trois marques en Europe au cours des deux prochaines années et pourrait décider d'une usine d'assemblage en Europe dès 2024, a déclaré lundi son principal dirigeant régional.

Chery, le huitième constructeur automobile chinois en termes de volume de ventes en 2022, rejoint un nombre croissant de constructeurs automobiles chinois - du leader du marché BYD aux rivaux plus petits Xpeng et Nio - qui ont des projets d'expansion en Europe alors que la concurrence s'intensifie dans le pays et que la croissance intérieure ralentit.

Le directeur général de Chery Europe, Jochen Tueting, a déclaré à Reuters que le constructeur automobile se préparait à lancer ses marques Omoda et Jaecoo sur tous les principaux marchés européens, notamment l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne, l'Italie et la France.

D'ici à la fin de 2025, l'entreprise lancera trois modèles de SUV pour chaque marque, avec un mélange de voitures entièrement électriques, à carburant fossile et hybrides pour desservir les différentes parties de l'Europe. Les ventes de véhicules électriques sont plus élevées, par exemple, dans les pays d'Europe occidentale que dans les marchés méridionaux, a déclaré M. Tueting.

"Avec ces deux marques, nous nous concentrons fortement sur le segment des SUV, en pleine croissance, afin de nous assurer que nous pouvons développer des ventes significatives relativement rapidement", a-t-il déclaré.

Exlantix, la troisième marque sur la liste de lancement du constructeur automobile, sera lancée avec des modèles entièrement électriques d'ici le début de 2025, a indiqué M. Tueting.

Au début de l'année, la société chinoise Huawei Technologies a annoncé un partenariat avec Chery et Anhui Jianghuai Automobile Group pour développer des véhicules électriques.

Si ce partenariat repose sur la même plateforme de VE que la marque Exlantix, le projet de Huawei se concentre sur le marché chinois, a précisé M. Tueting.

Plus tard dans l'année, Chery lancera la vente de la version à moteur à combustion de son crossover compact Omada 5 - avec une note de sécurité Euro NCAP de cinq étoiles - en Espagne, et vendra une version à carburant fossile et une version entièrement électrique en Allemagne à partir du mois d'avril.

L'Omada 5 sera vendu à environ 30 000 euros (31 710 dollars), "ce qui, selon nous, sera très compétitif en termes de prix", a déclaré M. Tueting.

La Commission européenne a lancé une enquête pour savoir s'il fallait imposer des droits de douane punitifs afin de protéger les constructeurs automobiles de l'UE contre les importations de véhicules électriques chinois moins chers qui, selon elle, bénéficient de subventions publiques.

Mais M. Tueting a déclaré que Chery n'était pas préoccupé par cette enquête car, si ses marques se comportent comme prévu, il pourrait décider d'implanter une usine d'assemblage en Europe dès 2024.

"Chaque fois que le marché nous confirme que nous pouvons vendre des volumes suffisants, c'est pour nous l'indication que nous devrions également avoir une production locale", a-t-il déclaré.

Néanmoins, les marques chinoises de véhicules électriques sont également confrontées à des problèmes de concurrence.

défis en Europe

en raison de la faible reconnaissance de la marque et des coûts d'importation élevés.

Chery, quant à lui, réfléchit à l'opportunité d'acheter une usine d'assemblage existante à un ancien constructeur ou de construire sa propre usine, a indiqué M. Tueting.

L'entreprise possède 10 usines d'assemblage en dehors de la Chine.

Cette année, Chery prévoit de doubler les 450 000 voitures qu'elle a exportées en 2022, ce qui portera le total des ventes unitaires pour 2023 à près de 2 millions de voitures, a indiqué M. Tueting.

(1 dollar = 0,9461 euro)