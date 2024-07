XPeng Inc. et le Groupe Volkswagen ont annoncé que, suite à l'annonce de XPENG datée du 17 avril 2024 (l'"Annonce") en relation avec l'accord-cadre sur la collaboration technique concernant l'architecture électrique/électronique ("Architecture E/E"), XPENG et le Groupe Volkswagen ont conclu un accord-cadre sur la collaboration E/E ("Accord-cadre") qui solidifie l'engagement des deux parties à développer conjointement l'Architecture E/E pour tous les véhicules produits localement sur la base de la plate-forme principale chinoise (CMP) et de la plate-forme Modular Electric Drive Matrix (MEB) de Volkswagen. L'exécution de l'accord-cadre ne signifie pas seulement le développement conjoint rapide de l'architecture E/E en Chine par les parties, mais ouvre également la voie à une expansion potentielle de la collaboration sur l'architecture E/E.

Dans le cadre de la collaboration technique sur l'architecture E/E, XPENG et le groupe Volkswagen ont établi des Project House à Guangzhou et Hefei pour que les ingénieurs des deux parties travaillent en étroite collaboration et accélèrent le processus de développement de l'architecture E/E. Cette étroite collaboration technique par l'intermédiaire de Project House permet aux deux parties d'accélérer le processus de développement. Cette étroite collaboration technique à travers la Project House permet au premier véhicule équipé de l'architecture E/E développée conjointement d'entrer en production dans un délai d'environ 24 mois, ce qui démontre la confiance et l'engagement de Volkswagen et de XPENG dans leur partenariat stratégique. En outre, dans le cadre de cet accord-cadre, XPENG et le groupe Volkswagen exploreront activement d'autres possibilités de collaboration afin d'élargir le champ d'utilisation de l'architecture E/E développée conjointement.

Les deux parties reconnaissent la possibilité de reproduire cette collaboration et de renforcer encore le partenariat.