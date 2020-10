XPeng : a produit 10.000 unités de la berline électrique intelligente P7

XPeng Inc. (NYSE: XPEV) annonce aujourd’hui avoir produit 10.000 unités de la berline électrique intelligente P7, son modèle phare.

The 10,000th P7 completed production at XPeng Zhaoqing factory (Photo: Business Wire)

La 10.000e berline P7 électrique est sortie de la chaîne de production de l’usine construite et détenue à 100% par XPeng à Zhaoqing, dans la province du Guangdong, le 20 octobre.

«Nous avons atteint aujourd’hui notre cible de production de 10.000 unités plus tôt que prévu. Nous avons tenu notre promesse de fabriquer des véhicules électriques intelligents de haute qualité pour répondre à la demande de nos clients», a déclaré He Xiaopeng, président-directeur général de XPeng lors d’une cérémonie à Zhaoqing.

«Avoir atteint le chiffre de 10.000 P7 produites renforce la position de XPeng en tant que marque leader de véhicules électriques intelligents et démontre notre forte capacité en termes de gestion de la chaîne d’approvisionnement, de fabrication intelligente et de contrôle qualité», a ajouté M. Xiaopeng.

Quatre objectifs ont présidé à la conception et à la construction de la berline sportive P7: rouler plus longtemps et plus intelligemment, réduire le temps de recharge, améliorer l’accélération et rendre le contrôle plus homogène. Le modèle offre une combinaison inégalée d’élégance, de style et de confort avec une conduite autonome, une interaction vocale et une technologie de groupe motopropulseur de pointe, le tout se traduisant par une expérience de conduite incomparable. Le châssis de la P7 a été développé conjointement avec une grande marque allemande d’ingénierie sportive.

La version à roues arrière motrices offre une autonomie de 706 km selon la norme NEDC, soit la plus longue autonomie de tous les véhicules électriques produits en Chine. Conçu en interne et doté du module allemand Infineon 950 IGBT, le système de transmission électrique de la P7 fournit un rendement moteur maximal de 97,5%. La batterie haute performance ultrafine (110 mm de hauteur) atteint une densité énergétique de 170 Wh/kg pour fournir une puissance de près de 81 kWh avec un coefficient de résistance extrêmement bas de 0,236 cd.

L’usine de Zhaoqing, berceau de la P7 électrique, a été construite en l’espace de 15 mois. Elle a obtenu sa licence officielle de production du ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information le 19 mai de cette année et a atteint le chiffre de 10.000 P7 produites en 160 jours, un record parmi les nouveaux constructeurs de véhicules électriques en Chine.

«Le marché chinois des véhicules électriques intelligents est à la croisée des chemins: les entreprises axées sur les produits nouveaux et les services de qualité se démarquent des autres et nous pensons qu’il s’agit d’une tendance irréversible», a ajouté He Xiaopeng, PDG de XPeng.

À propos de XPeng

XPeng Inc. est un constructeur chinois de premier plan de véhicules électriques qui conçoit, développe, construit et commercialise des automobiles électriques intelligentes qui séduisent la vaste base croissante des consommateurs chinois de la classe moyenne friands de technologie. XPeng s’est donné pour mission d’être le fer de lance de la transformation des véhicules électriques intelligents grâce à la technologie et aux données et en façonnant l’expérience de la mobilité de l’avenir. Afin d’optimiser l’expérience que ses clients ont de la mobilité, XPeng développe en interne sa technologie de conduite entièrement autonome et son système embarqué de fonctionnement intelligent, ainsi que les systèmes essentiels du véhicule, y compris le groupe motopropulseur et l’architecture électrification/électronique. XPeng a son siège social à Guangzhou, en Chine, et des bureaux à Pékin, Shanghai, dans la Silicon Valley et à San Diego aux États-Unis. La Société construit ses véhicules électriques intelligents dans ses usines de Zhaoqing et de Zhengzhou, situées dans les provinces du Guangdong et du Henan, respectivement. Pour plus d’informations, visiter le site: https://en.xiaopeng.com.

