XPeng : dévoile des fonctionnalités de pointe au Tech Day 2020

Voir le communiqué complet ici : https://www.businesswire.com/news/home/20201029006323/fr/ XPeng P7 smart EV sedan (Photo: Business Wire) "2020-2022 est une période de prise d'élan significative pour le secteur des VE intelligents, qui s'accélérera rapidement entre 2023 et 2025 pour créer un profond effet disruptif sur le marché traditionnel des véhicules à combustion interne", déclare He Xiaopeng, président du conseil et PDG de XPeng. "Une R&D complète, des capacités axées sur les données et une croissance rapide sont trois initiatives nécessaires pour qu'une société maintienne sur le long terme ses avantages compétitifs et une part de marché dominante", a ajouté M. He. Lors de son 2e Tech Day, XPeng a lancé 18 mises à jour OTA de son firmware, ajoutant ainsi 82 nouvelles fonctionnalités à ses véhicules. L'assistant vocal a atteint un taux d'utilisation mensuel moyen de 99,74% et la navigation embarquée a atteint un taux d'utilisation de 92,54%, selon le rapport 2020 Smart Car Operations de XPeng. XPILOT 3.0, le système de conduite autonome de XPeng qui devrait être déployé durant le premier trimestre 2021, sera équipé du pilotage guidé par navigation sur autoroute et de la mémoire de stationnement automatique. Ces nouvelles fonctionnalités permettent de relever certains des plus grands défis auxquels sont confrontés les conducteurs chinois. Pilotage guidé par navigation (NGP) Basée sur le XPILOT 3.0, la solution NGP pour autoroute permet une conduite autonome d'un point A à un point B. Disponible sur toutes les grandes autoroutes chinoises, cette solution disposera de cartes numériques à haute précision et sera le système de conduite autonome guidée par navigation le plus avancé pour des modèles de production en Chine. Le système NGP comprend des scénarios de conduite spécifiques à la Chine, comme la reconnaissance et l'évitement des cônes de signalisation, l'évitement des poids lourds, les rappels de dépassements nocturnes, l'évitement des véhicules en panne, et le suivi de véhicule sur des axes saturés. Le système peut également gérer des conditions climatiques difficiles, des routes compliquées et des zones sans signal GPS. La solution sera le seul système 360° à perception duelle disposant d'une identification optimale de l'environnement du véhicule et des capacités de positionnement les plus performantes du secteur. Mémoire de stationnement automatique Le XPILOT 3.0 sera doté d'une fonctionnalité de mémoire de stationnement pour les parkings. Cette fonction reconnaîtra les espaces de stationnement à l'avant du véhicule et prendra en charge le "dernier kilomètre" avec la capacité d'éviter les obstacles, planifier les itinéraires et se garer avec une précision optimale. Cette fonction est le premier système de stationnement automatique au monde ne nécessitant aucune modification au niveau du parking. "Notre principal avantage compétitif est notre logiciel de bout en bout développé en interne pour la conduite autonome. Ces dernières années, nous avons mis au point une gamme complète de technologies de R&D développées en interne et déployées dans nos modèles. Il n'existe que deux constructeurs automobiles au monde à disposer de capacités de conduite autonome de bout en bout, et XPeng est l'un d'eux", déclare XinZhou Wu, vice-président, conduite autonome, XPeng. Premier système embarqué au monde entièrement contrôlé par la voix XPeng a également effectué une autre mise à jour de son système d'exploitation Xmart OS doté du premier système embarqué au monde entièrement commandé par la voix, qui est capable de gérer la majorité des fonctions embarquées. Le système mis à jour est le premier au monde à répondre aux interactions vocales conducteur-véhicule en continu et à pouvoir exécuter 10 commandes vocales toutes les 25 secondes. "La technologie d'interaction conducteur-véhicule est passée de boutons physiques à des écrans tactiles puis aux commandes vocales d'aujourd'hui", déclare Ji YU, vice-président, internet, XPeng. Xmart OS est désormais le premier système d'exploitation pour véhicule de type ouvert au monde, qui permet aux applications tierces d'accéder au statut et aux données du véhicule afin de créer de l'info-divertissement sur mesure. Il dispose en outre d'un système d'éclairage intelligent programmable grâce auquel le conducteur peut personnaliser l'ambiance lumineuse de son véhicule. La voiture intelligente en quelques chiffres - rapport Xpeng Operations 2020* Le deuxième rapport annuel Smart Car Operations de XPeng s'appuie sur les données provenant des véhicules XPeng entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020. Le rapport met en lumière les principaux atouts des voitures intelligentes et le degré d'importance que leur accordent les clients. Lancements de la mise à jour OTA du firmware - 18 fois durant les 20 derniers mois

Nouvelles fonctions ajoutées - 82

Taux d'utilisation mensuel moyen de l'assistant vocal - 99,74%

Taux d'utilisation de la navigation embarquée - 92,54% Les fonctions intelligentes simplifient la conduite Distances parcourues Plus longue distance parcourue par le même véhicule - 3 784 km

Kilométrage mensuel cumulé de tous les utilisateurs - 30 300 000 km Stationnement automatique Moyenne mensuelle d'obstacles évités - 9 585

Moyenne mensuelle de stationnements automatiques - 88 000

Durée moyenne d'un stationnement automatique - 32,3 secondes Régulation adaptative de la vitesse (RAV) Taux d'utilisation/mois – 65,59%

Distance moyenne parcourue/mois – 2 286 000 km

Distance parcourue/voiture/jour – 24,6 km Contrôle du centrage sur la voie (LCC) Taux d'utilisation/mois – 42,48%

Distance parcourue/mois – 1 127 000 km

Distance parcourue/voiture/jour – 21,7 km Les solutions intelligentes simplifient l'interaction Nombre total d'activations de l'assistant vocal "Xiao P" - 17 910 000 activations

Recommandations intelligentes fournies - 4 484 000 recommandations

Itinéraires intelligents recommandés par l'assistant vocal - 19 170 000 itinéraires * Informations fournies par Xpeng Lab sur la base des données provenant de tous les véhicules Xpeng entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020. À propos de XPeng XPeng Inc. est un leader chinois de la construction automobile qui conçoit, développe, construit et commercialise des véhicules électriques intelligents destinés à une classe moyenne croissante de consommateurs chinois avides de technologie. XPeng s’est donné pour mission d’être le fer de lance de la transformation des véhicules électriques intelligents grâce à la technologie et aux données et en façonnant l’expérience de la mobilité de demain. Afin d’optimiser l’expérience que ses clients ont de la mobilité, XPeng développe en interne sa technologie de conduite entièrement autonome et son système d'exploitation intelligent embarqué, ainsi que les systèmes essentiels du véhicule, comme le groupe motopropulseur et l’architecture électrification/électronique. XPeng a son siège social à Guangzhou, en Chine, et dispose de bureaux à Pékin, Shanghai, dans la Silicon Valley et à San Diego. La Société construit ses véhicules électriques intelligents dans ses usines de Zhaoqing et de Zhengzhou, respectivement situées dans les provinces du Guangdong et du Henan. Pour plus d’informations, visiter le site https://en.xiaopeng.com. Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence. Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20201029006323/fr/ © Business Wire 2020

