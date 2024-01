XPeng Inc. a annoncé le lancement officiel du grand MPV 7 places XPENG X9, un modèle construit sur son architecture technologique de nouvelle génération SEPA2.0, pour le marché chinois. La série X9 se décline en plusieurs versions dont les prix sont compris entre 359 800 et 419 800 RMB, avec des livraisons immédiates. Doté de l'architecture de pointe SEPA2.0, le XPENG X9 redéfinit les normes conventionnelles des modèles MPV sur le marché.

Grâce à des innovations en matière de design, d'intelligence, d'espace, de maniabilité et de sécurité, le X9 répond parfaitement aux besoins variés de chaque membre de la famille, inaugurant ainsi une nouvelle ère d'excellence automobile. Conçu comme un grand véhicule 7 places ultra intelligent, le XPENG X9 peut se transformer en un clic en un spacieux SUV 4 places, offrant une expérience de conduite plus confortable qu'un MPV et une plus grande flexibilité qu'un SUV. Une intelligence inégalée : Le XPENG X9, équipé du système XNGP ADAS et du système d'exploitation de nouvelle génération XOS Tianji, révolutionne la technologie intelligente en Chine et en est le fer de lance.

L'ADAS XNGP peut gérer de multiples scénarios de conduite, depuis le démarrage du véhicule jusqu'au stationnement à destination, quelle que soit la disponibilité de la couverture cartographique haute définition (HD). Avec XNGP, XPENG a atteint la forme ultime d'ADAS avant que la conduite entièrement autonome ne soit réalisée. XOS Tianji offre une suite complète de fonctionnalités intelligentes dans la voiture, transformant l'habitacle intelligent à l'ère des grands modèles d'IA.

Il propose des fonctions multitâches sur un seul écran, un XDock personnalisable, un affichage SR (réalité environnante) en temps réel, des avertissements de sécurité complets et un assistant vocal intelligent doté d'une intelligence artificielle. XOS Tianji est un compagnon de voiture sophistiqué et un expert automobile pour une utilisation quotidienne. Un intérieur luxueux et spacieux : Le XPENG X9 est conçu pour répondre aux besoins des voyageurs individuels et familiaux, offrant un espace intérieur de 7,7m², le meilleur de sa catégorie.

Même avec sept passagers à bord, il peut accueillir des équipements de camping et de sport. Les sièges de la troisième rangée peuvent être rabattus électriquement d'un simple clic, ce qui permet d'augmenter le volume du coffre jusqu'à 2 554 litres, un volume suffisant pour contenir 29 valises de 20 pouces. En plus de son réfrigérateur intelligent, de son système d'infodivertissement familial de 21,4 pouces et de ses canapés inclinables à gravité zéro, le XPENG X9 présente également la première climatisation centrale intégrée enveloppante au monde, offrant une brise douce et silencieuse - tout cela permet au X9 de répondre aux besoins de chaque passager dans la voiture.

Une maniabilité supérieure : Le XPENG X9 brise le stéréotype des monospaces peu maniables. Il est équipé de série d'un système de direction active des roues arrière et d'un système intelligent de suspension pneumatique à double chambre, ce qui lui confère un rayon de braquage de 5,4 m, le meilleur de sa catégorie, encore plus petit que celui des SUV compacts. Cette maniabilité exceptionnelle permet au XPENG X9 de conduire avec l'agilité d'une petite voiture, en ajustant automatiquement la rigidité des ressorts de la suspension en fonction des conditions de la route, garantissant ainsi une expérience de conduite des plus confortables.

Une expérience de suralimentation à la pointe de l'industrie : En tant que modèle phare conçu selon la norme SEPA2.0, le XPENG X9 dispose d'une plate-forme SiC (carbure de silicium) haute tension de 800 V et de cellules de batterie 3C, ce qui lui permet d'atteindre une autonomie maximale impressionnante de 702 km CLTC avec une consommation d'énergie globale aussi faible que 16,2 kWh aux 100 km. Grâce à la plateforme SiC 800V, une charge de 10 minutes peut ajouter jusqu'à 300 km d'autonomie. Le groupe motopropulseur 800V XPower développé par le XPENG délivre une puissance maximale de 370 kW, un couple maximal de 640 N-m, une accélération de 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes et une vitesse maximale de 200 km/h, fournissant une puissance abondante et continue pour répondre aux besoins de conduite de l'utilisateur.

Sécurité renforcée : Forgé par la plus grande machine de moulage sous pression au monde, avec une force de serrage de 12 000 tonnes, le XPENG X9 adopte la première structure de carrosserie en aluminium moulée sous pression intégrée à l'avant et à l'arrière de l'industrie, avec une rigidité torsionnelle impressionnante de 46 000 N-m/deg. Le XPENG X9 est également doté d'une cage de sécurité de 2 000 MPa et de 19 anneaux de sécurité. La structure de sa carrosserie est une fusion de divers aciers à haute résistance et de matériaux légers en aluminium, répondant aux normes de sécurité de la Chine, des États-Unis et de l'Europe pour les collisions par l'arrière.

En 2023, XPENG a dévoilé l'architecture Smart EV de nouvelle génération, SEPA2.0, et a lancé un nouveau modèle Smart EV et trois versions facelift de modèles Smart EV. XPENG a également franchi une étape importante avec 11 mois consécutifs d'augmentation des livraisons, aboutissant à des ventes annuelles de 141 601 unités pour l'année et consolidant sa position comme l'une des principales marques automobiles émergentes en Chine. XPENG reste à la pointe de l'évolution des technologies de conduite.

À partir du 2 janvier 2024, le système ADAS XNGP de XPENG étendra sa couverture à 243 villes en Chine, permettant ainsi à de plus en plus de propriétaires de voitures XPENG de faire l'expérience d'une conduite intelligente de haut niveau.