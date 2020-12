Xpeng : livre le SUV électrique intelligent G3 à ses premiers clients norvégiens et redouble d'efforts sur le marché européen

Xpeng Inc. (« Xpeng » ou la « Société », NYSE : XPEV), une entreprise chinoise de premier plan dans le domaine des véhicules électriques intelligents, commence à livrer des véhicules électriques intelligents en Norvège. 100 SUV électriques intelligents Xpeng G3 seront livrés à leurs nouveaux propriétaires dès cette semaine dans 28 villes et agglomérations norvégiennes et la livraison la plus septentrionale se fera dans la ville de Bodø (67° N), juste au nord du cercle polaire.

Alors que le marché intérieur chinois reste sa principale clientèle, Xpeng est désormais en bonne position pour développer sa stratégie internationale avec le lancement, en Norvège, de son premier modèle de production, le SUV électrique G3. Xpeng étudie activement les possibilités qui s'ouvrent sur d'autres marchés matures pour les véhicules électriques, les marchés prioritaires étant ceux bénéficiant de politiques gouvernementales de soutien, d'infrastructures de pointe et d'une forte sensibilisation en matière de véhicules électriques. Xpeng prévoit également de lancer en Europe, d'ici les 12 prochains mois, sa deuxième voiture de série, la berline de sport électrique P7.

He Xiaopeng, CEO et président de Xpeng, a déclaré : « Les livraisons clients de cette semaine en Norvège marquent une étape essentielle pour la concrétisation des aspirations de Xpeng, à savoir devenir une marque de véhicules électriques intelligents véritablement internationale. Notre lancement en Europe concorde parfaitement avec le désir des consommateurs de se tourner de plus en plus vers des moyens de transport personnels plus durables, et se situe à un tournant où les gouvernements du monde entier prennent des mesures pour atteindre l'objectif zéro émission. Nous nous réjouissons de jouer un rôle majeur dans l'accélération de cette transition ».

La très populaire plateforme des énergies renouvelables et des véhicules électriques, Fully Charged Show sur la chaîne YouTube, présente le Xpeng G3 dans le premier épisode de son émission « Premiere ». Animée par le célèbre « évangéliste » des véhicules électriques, Robert Llewellyn, l'émission présente en exclusivité le G3 disponible en Norvège.

Le Xpeng G3

Le G3 illustre parfaitement la stratégie de Xpeng qui consiste à proposer des technologies de pointe à des prix attractifs. Le prix catalogue du G3 en Norvège démarre à 358 000 couronnes norvégiennes (environ 33 700 euros / 30 300 livres sterling / 41 000 dollars).

Ce SUV électrique intelligent au style tranchant, est équipé d'un pare-brise panoramique et offre une autonomie certifiée en cycle NEDC de 520 km (451 km en cycle WLTP). Le G3 est équipé du XPILOT 2.5, le système d'assistance à la conduite de Xpeng. La fonction de stationnement automatique du G3 est capable de distinguer les places de stationnement parallèles et verticales, ainsi que les places de stationnement marquées et non marquées.

Le G3 disponible en Norvège dispose d'une interface utilisateur en anglais, avec l'assistant vocal « Hi Xpeng » alimenté par l'IA, d'une navigation intelligente et d'une appli de commande à distance.

Le logiciel du système d'exploitation XPILOT et Xmart OS a été entièrement développé par l'équipe de R&D en interne de Xpeng, une bonne illustration de l'approche de l'entreprise en matière d'innovation technologique intelligente.

Xpeng manifeste un engagement inflexible envers les normes de sécurité. Le G3 dispose d'une suite complète de systèmes de sécurité, ce qui lui a valu d'obtenir la meilleure note de sécurité C-NCAP en Chine*.

Créée en 2015, Xpeng a lancé sa première voiture de série en décembre 2018 et les livraisons de ses véhicules électriques intelligents effectuées depuis début 2020 ont atteint 21 341 unités fin novembre, soit une augmentation de 87 % par rapport à 2019. Xpeng est cotée à la bourse de New York depuis août 2020, avec 1,7 milliard de dollars et un solide actionnariat composé d'entreprises et d'investisseurs institutionnels de renommée mondiale. La société a réalisé sa première offre subséquente publique le 11 décembre 2020 avec 2,5 milliards de dollars.

Information des médias

À propos de Xpeng Inc.

Xpeng est une entreprise chinoise de premier plan dans le secteur des véhicules électriques intelligents ; elle conçoit, développe, fabrique et commercialise des véhicules électriques intelligents qui s'adressent au marché en plein essor de la classe moyenne chinoise, friande de technologie. Sa mission est de favoriser la transformation des véhicules électriques intelligents grâce à la technologie et aux données, en organisant l'expérience mobile du futur.

Afin d'optimiser l'expérience mobile de ses clients, Xpeng développe en interne sa technologie de conduite entièrement autonome et son système d'exploitation intelligent embarqué, ainsi que les systèmes de base du véhicule, notamment le groupe motopropulseur et l'architecture électrique ou électronique.

Xpeng a son siège social à Guangzhou, en Chine, et possède des bureaux à Pékin, Shanghai, Silicon Valley et San Diego. Les véhicules électriques intelligents de l'entreprise sont fabriqués dans les usines de Zhaoqing et de Zhengzhou, situées respectivement dans les provinces du Guangdong et du Henan. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site https://en.xiaopeng.com/.

*La version Xpeng G3 Smart a validé le test de sécurité C-NCAP en Chine le 13 juillet 2019.

