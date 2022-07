Xperi acquiert Vewd Software

L’acquisition accélère l’entrée de la société dans l’univers des téléviseurs connectés et établit la sous-marque TiVo en tant que plateforme multimédia de streaming indépendante de premier plan

Xperi Holding Corporation (NASDAQ : XPER) (« Xperi » ou la « société ») a annoncé aujourd'hui avoir acquis Vewd Software Holdings Limited (« Vewd ») pour un montant de 109 millions USD, grâce à une combinaison de liquidités et d’emprunts. Vewd est un fournisseur leader mondial de services par contournement (over-the-top, « OTT ») et de solutions TV hybrides qui sont délivrés sur plus de 30 millions de téléviseurs connectés chaque année. L’acquisition permet d’établir Xperi en tant que plateforme multimédia de streaming indépendante de premier plan grâce à sa marque TiVo, et en tant que plus grand fournisseur indépendant d’intergiciels pour téléviseurs intelligents à l'échelle mondiale. Qui plus est, la transaction confère à Xperi un accès à une implantation européenne installée d’environ 15 millions d’appareils qui peuvent être utilisés à des fins de monétisation, notamment l’activation de TiVo+, un service de télévision gratuit, financé par la publicité.

Créée en 2002 et possédant des bureaux principaux en Norvège, en Suède, à Taïwan et en Pologne, Vewd Software Holdings Limited est un fournisseur indépendant de logiciels OTT aux fabricants de téléviseurs intelligents, ainsi qu’aux opérateurs de voitures connectées et de vidéo sur large bande. Plus de 450 millions de téléviseurs connectés ont été livrés avec les solutions de téléviseurs intelligents Vewd, à des clients tels qu’Amazon, Commscope, Hisense, Nintendo, Sagemcom, Skyworth, Sony, Swisscom, TCL, TPV Phillips et Vestel.

« L’offre de produits TiVo de Xperi, intégrée à la gamme de solutions de plateforme de streaming de Vewd, contribuera à accélérer et renforcer le déploiement du système d’exploitation TiVo pour les téléviseurs connectés, ainsi qu’à étendre nos offres de vidéo sur large bande », a déclaré Jon Kirchner, président-directeur général de Xperi. « La portée mondiale et l’expertise de Vewd dans la fourniture d’un support aux propriétaires de contenus, FEO de téléviseurs et partenaires SoC lors du déploiement d’intergiciels et de solutions de système d’exploitation sur de nombreux appareils, sont extrêmement précieuses et ouvrent la voie à des opportunités de monétisation supplémentaires à l'heure où nous renforçons notre présence mondiale en matière d’appareils de streaming. »

« L’acquisition de Vewd renforce également les perspectives de croissance de notre activité produits, alors que nous nous apprêtons à séparer nos activités IP et produits cet automne. Nous prévoyons un chiffre d'affaires supplémentaire de 10 millions USD au deuxième semestre de cette année, suivi d'une augmentation substantielle du chiffre d’affaires et d'une contribution positive au BAIIA en 2023 », a ajouté M. Kirchner.

« Nous sommes ravis de rejoindre la famille Xperi et impatients de combiner l’expérience, les compétences et l’envergure des deux organisations pour offrir de nouvelles innovations à nos clients. Ensemble, nous sommes prêts à offrir des expériences plus attrayantes aux millions de téléspectateurs à travers le monde, qui apprécient les émissions de télévision, les contenus sportifs et les films qu’ils aiment via notre plateforme », a déclaré Aneesh Rajaram, président-directeur général de Vewd.

Dans le cadre de cette acquisition, Xperi recrutera près de 275 membres d’équipe talentueux qui contribueront à poursuivre la mission de Xperi consistant à offrir des expériences extraordinaires à des millions de consommateurs à travers le monde. L’équipe de direction de Vewd continuera de diriger l’entreprise et sera intégrée à la structure de direction de Xperi.

Déclaration de règle refuge

Le présent communiqué de presse contient des « déclarations prévisionnelles » au sens des lois fédérales sur les valeurs mobilières, y compris la Section 27A de la loi Securities Act de 1933, telle qu’amendée, et la Section 21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telle qu’amendée. Ces déclarations prévisionnelles sont fondées sur les attentes, estimations et projections actuelles de la société concernant l’acquisition de Vewd par la société. Dans ce contexte, les déclarations prévisionnelles portent souvent sur les activités, la performance financière et la situation financière futures attendues, et contiennent souvent des termes tels que « s’attend à », « anticipe », « entend », « prévoit », « pense », « pourrait », « cherche à », « considère », « fera », « est susceptible de », « ferait », « pourrait », « potentiellement », « estime », « continue », « cible », ainsi que leur emploi sous forme négative, des expressions similaires ou une terminologie comparable, qui traduisent l'incertitude des événements ou des résultats futurs. Par nature, toutes les déclarations prévisionnelles traitent de questions qui impliquent des risques et des incertitudes, dont la plupart échappent à notre contrôle, et ne constituent pas des garanties de résultats futurs, notamment les déclarations relatives aux avantages escomptés de la transaction. Ces déclarations prévisionnelles ne constituent aucunement une garantie quant aux résultats futurs, et sont assujetties à des risques, incertitudes et hypothèses qui pourraient faire varier sensiblement nos résultats réels par rapport à ceux exprimés dans les déclarations prévisionnelles. Par conséquent, plusieurs facteurs importants pourraient faire varier sensiblement les résultats réels par rapport à ceux indiqués dans ces déclarations. Il convient donc de ne pas se fier outre mesure à ces déclarations, et il est conseillé de faire preuve de prudence lorsque l’on se fonde sur des déclarations prévisionnelles. Parmi les facteurs de risque importants susceptibles d’entraîner un tel écart figurent, sans toutefois s'y limiter : le traitement fiscal anticipé, les passifs imprévus, les futures dépenses en capital, le chiffre d'affaires, les économies de coûts, les dépenses, les bénéfices, les synergies, la performance économique, l’endettement, la situation financière, les pertes, les perspectives futures, les stratégies commerciales, ainsi que l’expansion et la croissance des activités de la société ; la capacité de la société à mettre en œuvre sa stratégie commerciale ; les tendances tarifaires, notamment la capacité de la société à atteindre des économies d’échelle ; la capacité de la société à retenir et recruter du personnel clé ; l’incertitude relative à la valeur à long terme des actions ordinaires de la société ; les évolutions législatives, réglementaires et économiques affectant l’activité de la société ; le contexte et les évolutions globales de l’économie et du marché ; l’incapacité à remédier aux faiblesses significatives de notre contrôle interne des rapports financiers ; l’évolution des régimes juridiques, réglementaires et fiscaux en vertu desquels la société exerce ses activités ; le caractère imprévisible et la gravité d’événements catastrophiques, y compris sans toutefois s'y limiter, les actes de terrorisme ou le déclenchement de guerres ou d’hostilités, notamment l’invasion de l’Ukraine par la Russie, et les catastrophes naturelles ; la mesure dans laquelle la pandémie de COVID-19 continue d’impacter négativement nos activités, nos résultats d'exploitation, et notre situation financière dépendra des évolutions futures, notamment des mesures prises en réponse à la pandémie, qui sont extrêmement incertaines et ne sauraient être prévues ; l’impact des contraintes relatives à la chaîne d'approvisionnement des semiconducteurs sur nos clients ; ainsi que tous les projets relatifs à la séparation des activités IP et produits de la société. Ces risques, ainsi que d’autres risques liés à l’activité, sont évoqués plus en détail dans les dépôts de la société auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») américaine, notamment dans le rapport annuel de la société sur formulaire 10-K. Bien que la liste des facteurs présentée ici, ainsi que la liste de facteurs présentée dans les dépôts de la société auprès de la SEC, soient considérées comme représentatives, ces listes ne sauraient être considérées comme un énoncé complet de tous les éventuels risques et incertitudes. Des facteurs non cités peuvent constituer des obstacles supplémentaires importants à la réalisation des déclarations prévisionnelles. Les conséquences des différences importantes entre les résultats réels et ceux prévus dans les déclarations prévisionnelles pourraient inclure, entre autres, une perturbation des activités, des problèmes opérationnels, des pertes financières, la responsabilité juridique envers des tiers et des risques similaires, qui pourraient, chacun, avoir une incidence défavorable importante sur la situation financière consolidée, le résultat d’exploitation, la cote de liquidité ou le cours des actions ordinaires de la société. La société n’assume aucunement l’obligation de fournir publiquement des révisions ou des mises à jour de ces déclarations prévisionnelles, que ce soit par suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement, suite à des changements de circonstances, sauf si les réglementations sur les valeurs mobilières ou d’autres lois applicables l’exigent.

À propos de Xperi Holding Corporation

Xperi invente, développe et fournit des technologies qui permettent de créer des expériences extraordinaires. Les technologies de Xperi, délivrées via ses marques (Adeia, DTS, HD Radio, IMAX Enhanced, TiVo) et sa startup Perceive, rendent le divertissement plus amusant et les appareils intelligents plus intelligents. Les technologies de Xperi sont intégrées à des milliards d’appareils grand public, de plateformes multimédia et de semiconducteurs à travers le monde, et augmentent la valeur pour les partenaires, les clients et les consommateurs.

Xperi, Adeia, DTS, IMAX Enhanced, HD Radio, Perceive, TiVo et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés affiliées de Xperi Holding Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

