Xperi lance le système d'exploitation TiVo® pour les fabricants de TV connectées et accueille Vestel en tant que premier partenaire OEM

Vestel va offrir sa première TV connectée « Powered by TiVo™ » en Europe en 2023

Xperi Holding Corporation (Nasdaq : XPER) a annoncé aujourd’hui le lancement de sa plateforme multimédia indépendante, TiVo OS. Vestel, leader de l’électronique grand public, va expédier ses premières TV connectées Powered by TiVo™ en Europe début 2023.

À la différence des plates-formes existantes, largement construites autour de « jardins clos », TiVo OS est la première plateforme neutre en son genre à offrir aux équipementiers (OEM) significativement plus de contrôle sur l’expérience utilisateur et à aider les consommateurs à se retrouver dans le fouillis des options de contenu en streaming et linéaire en leur proposant une découverte simplifiée et universelle. Avec une expérience primée axée sur le contenu, des fournisseurs de contenu à l’échelle mondiale et un modèle de partenariat rentable, Powered by TiVo™ est le système d’exploitation de TV connectée indépendant par excellence.

« Nous estimons que près de 40 % du marché des TV connectées recherche une plateforme réellement indépendante telle que la nôtre et un partenaire industriel solidaire possédant une expertise approfondie du domaine », a déclaré Jon Kirchner, PDG de Xperi. « Aujourd’hui, près de 30 millions de foyers sont alimentés par TiVo dans le monde via une éventail de partenaires CTV ainsi que d’autres. Nous sommes ravis d’avoir signé notre premier partenariat de TV connectée pour TiVo OS, nos systèmes d’exploitation et plateforme multimédia intégrés pour les TV connectées, ce qui indique nos progrès vers notre objectif qui est de devenir un fournisseur de plates-formes TV OS indépendant de premier plan. »

Vestel, l’un des trois plus grands fabricants de téléviseurs européens, va lancer des TV connectées Powered by TiVo dans le cadre d’un contrat pluriannuel portant sur plusieurs pays et plusieurs millions d’unités, l’expédition des premières unités étant prévue pour 2023.

« Vestel, conformément à sa mission qui est de devenir le « détaillant des détaillants », offre une vaste gamme de choix à ses clients en termes de plates-formes de système d’exploitation pour TV connectées », a confié pour sa part Turan Erdoğan, PDG de Vestel. « TiVo et sa société mère Xperi possèdent une longue expérience en matière de promotion d’expériences clients extraordinaires et de création d’écosystèmes de divertissement. Nous estimons que le secteur bénéficiera d’une plateforme multimédia indépendante, orientée partenaires, qui fournit l’échelle nécessaire, tant au niveau de la technologie que du contenu, pour satisfaire le paysage multimédia mondial. TiVo a fait ses preuves en permettant aux consommateurs de trouver, de regarder et de profiter facilement du contenu qu’ils aiment. Nous sommes ravis de ce partenariat avec TiVo qui va fournir une TV connectée Vestel axée sur l’Europe intégrant un système d’exploitation Powered by TiVo, qui offrira aux consommateurs l’expérience qu’ils recherchent. »

Basé sur des décennies d’expérience dans le développement d’écosystèmes d’électronique grand public et de divertissements rentables, le modèle Powered by TiVo est conçu pour maximiser la valeur à vie des clients pour les partenaires OEM du secteur des téléviseurs mieux que les plates-formes concurrentes. Comme la publicité pour la télévision connectée (CTV) promet de passer de 16 à 36 milliards USD d’ici 2026, l’occasion se présente aux OEM du secteur des téléviseurs tels que Vestel de travailler avec TiVo et de participer à la monétisation tout au long du cycle de vie de la TV connectée.

Un téléviseur Powered by TiVo peut améliorer l’engagement des téléspectateurs grâce à une première expérience utilisateur impartiale axée sur le contenu où les services de TV hybride en direct et de streaming sont totalement intégrés. Les consommateurs peuvent ainsi découvrir intuitivement des émissions de télévision et des films sur leurs applications de streaming préférées, dans le cadre d’une expérience gratuite, familière et sans friction, en sélectionnant les services de streaming les plus pertinents pour eux.

Avec une configuration simple, une expérience primée, une navigation vocale naturelle et un divertissement personnalisé en recommandant ce qu’il faut regarder en fonction de profils de goût uniques, les TV connectées Powered by TiVo sont au premier plan de l’innovation, fournissant aux téléspectateurs de nouvelles façons de regarder la télévision.

Pour en savoir plus sur les TV connectées Powered by TiVo, visitez https://business.tivo.com/products-solutions/stream.

À propos de TiVo

TiVo rassemble les divertissements et les rend faciles à trouver, à visionner et à apprécier Nous proposons les meilleurs films, émissions et vidéos de télévision en direct, de télévision à la demande, des services de streaming et d’innombrables applications qui aident les gens à regarder la télévision à leur convenance. Pour les studios, les réseaux et les publicitaires, TiVo offre un groupe de téléspectateurs passionnés qui leur permet d’augmenter le nombre de téléspectateurs et leur engagement sur tous les écrans. En juin 2020, TiVo est devenue une filiale à 100 % de Xperi Holding Corporation. Rendez-vous sur tivo.com et bon visionnement !

À propos de Xperi Holding Corporation

Xperi invente, développe et fournit des technologies qui permettent de créer des expériences extraordinaires. Les technologies de Xperi, délivrées via ses marques (Adeia™, DTS®, HD Radio™, IMAX® Enhanced, TiVo®) et sa startup Perceive, rendent le divertissement plus amusant et les appareils intelligents plus intelligents. Les technologies de Xperi sont intégrées à des milliards d’appareils grand public, de plates-formes multimédias et de semi-conducteurs à travers le monde, et augmentent la valeur pour les partenaires, les clients et les consommateurs.

Xperi, Adeia, DTS, IMAX Enhanced, HD Radio, Perceive, TiVo et leurs logos respectifs sont des marques commerciales ou des marques déposées des sociétés affiliées de Xperi Holding Corporation aux États-Unis et dans d’autres pays. Tous les autres noms de sociétés, de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs.

À propos de Vestel

Constitué de 24 sociétés, le Vestel Group est un fabricant multisectoriel qui opère dans les secteurs de l’électronique grand public, du gros électroménager, des écrans professionnels, de l’automobile, des solutions de batteries et des chargeurs de véhicules électriques. Témoignant de l’importance mondiale de Zorlu Holding à travers de multiples secteurs technologiques, Vestel ne prospère pas seulement en Turquie, mais aussi par l’intermédiaire de 14 autres filiales établies dans différentes parties du monde. Grâce à son centre de fabrication et de R&D renommé, Vestel exporte vers 158 pays et maintient sa position en tant qu’acteur mondial. Pour de plus amples informations, consulter : vestelinternational.com.

