Xperi Inc. est une société de technologie de consommation et de divertissement. La société invente, développe et fournit des technologies qui sont intégrées dans une variété d'appareils grand public et de plateformes médiatiques dans le monde entier, alimentant les appareils intelligents, les voitures connectées et les expériences de divertissement. Elle opère à travers quatre catégories d'activités : Pay-TV, Consumer Electronics, Connected Car et Media Platform. Pay-TV transforme l'expérience traditionnelle de l'utilisateur de télévision, de la distribution linéaire de programmes vidéo multicanaux (MVPD) aux enregistrements vidéo numériques (DVR) basés sur le cloud. Son activité Consumer Electronics fournit des solutions technologiques à ses clients pour améliorer leur expérience de divertissement à la maison et en déplacement. Son activité Connected Car transforme l'expérience automobile grâce au multimédia et à la personnalisation de la voiture connectée. Sa plateforme média fournit une technologie qui permet aux consommateurs de trouver, de regarder et d'apprécier leurs divertissements multimédias préférés sur des appareils connectés.

Secteur Logiciels