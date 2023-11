Troomi Wireless a annoncé un partenariat stratégique avec Xplora. Cette collaboration passionnante permettra aux clients de Troomi de bénéficier d'options de sécurité améliorées pour les enfants qui ne sont pas encore prêts pour un téléphone mais qui ont besoin d'être connectés pour leurs aventures quotidiennes. En s'associant à Xplora, un acteur renommé de l'industrie de la technologie portable, Troomi offrira à ses clients l'accès à la smartwatch XGO3, la plus vendue au monde, conçue spécialement pour les enfants.

À partir du 1er novembre, les clients pourront acheter la smartwatch XGO3 sur Troomi.com. La Troomi XGO3, alimentée par Xplora, est dotée d'un large éventail de fonctionnalités qui s'adressent à la fois aux parents et aux enfants. Les parents peuvent suivre la position de leur enfant en temps réel, définir des zones de sécurité géoréférencées et recevoir des notifications sur les allées et venues de leur enfant.

En outre, la XGO3 fournit une plateforme de communication sécurisée, permettant aux enfants de rester en contact avec leur famille et leurs contacts approuvés tout en préservant leur sécurité et leur vie privée. Contrairement à la plupart des autres smartwatches pour enfants, la XGO3 permet aux enfants de prendre des photos et d'enregistrer des messages vocaux et de les envoyer à des contacts approuvés. En outre, la XGO3 permet aux parents d'approuver jusqu'à 50 contacts, au lieu de 10 seulement, ce qui est souvent la limite avec des produits similaires.

Ce partenariat élargit le portefeuille de solutions familiales de Troomi et permet aux parents d'avoir l'esprit tranquille en sachant que leurs enfants sont en sécurité et prêts à vivre les aventures de la vie. Comme les téléphones Troomi, les montres fonctionneront avec un opérateur national de premier plan, et les familles Troomi qui achètent la montre bénéficieront d'une remise permanente et d'une migration transparente du numéro de téléphone lorsque leur enfant sera prêt à passer à un téléphone Troomi. Le nouvel appareil sera vendu au prix de 129,95 dollars, et le plan de service coûtera aux utilisateurs 13,95 dollars par mois, sans qu'aucun contrat ne soit nécessaire.