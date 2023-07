XPO, INC. : Goldman Sachs reste à l'achat

XPO, Inc. est un fournisseur de services de transport de marchandises. La société transporte des marchandises à travers les chaînes d'approvisionnement de ses clients en Amérique du Nord et en Europe. La société opère à travers deux segments : Le transport de lots brisés en Amérique du Nord et le transport européen. Le secteur du transport de lots brisés en Amérique du Nord offre aux expéditeurs une densité géographique et des services nationaux et transfrontaliers à jour fixe aux États-Unis, ainsi qu'au Mexique, au Canada et dans les Caraïbes. Il comprend également des activités de fabrication de remorques. Le segment des transports européens propose une gamme de services, tels que le transport de lots complets, de lots partiels, le courtage de camions, le transport géré, le dernier kilomètre, l'expédition de fret et des solutions multimodales, y compris des combinaisons route-rail et route-mer à courte distance. Elle dessert une clientèle de consommateurs, de commerçants et d'industriels. La société propose XPO Connect, une plateforme numérique basée sur le cloud pour l'approvisionnement en transport qui englobe un système d'optimisation du fret, une interface pour les expéditeurs et une interface pour les transporteurs.

Secteur Frêt au sol et logistique